"Європейська Солідарність" вимагає скликання позачергової сесії ВР через ріст рівня захворюваності на коронавірус

Народний депутат Ростислав Павленко вважає неприпустимим використовувати кошти спецфонду боротьби з коронавірусом на піар влади.

«Європейська Солідарність» вимагає негайно скликати позачергову сесію Верховної Ради через катастрофічну ситуацію зі зростанням рівня захворюваності на коронавірус. Про це заявив народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Ростислав Павленко.

«Поки влада Зеленського влаштовує передвиборчі шоу про «закінчення епохи бідності» через сміховинне підвищення мінімальної заробітної плати, країна щоденно б’є рекорди збільшення кількості хворих на COVID-19», - наголосив він.

Політик вважає неприпустимим використовувати кошти спецфонду боротьби з коронавірусом на піар влади.

«Використання коштів спеціального фонду боротьби з коронавірусом на дороги і політичний піар Зеленського фактично є злочином проти власного народу. У цій ситуації парламент має зупинити тотальну бездіяльність і скочування України в економічну прірву», - зазначив народний депутат.

На його думку, головними напрямками роботи має стати посилення медичної системи держави, захист лікарів і підтримка бізнесу, який втратив засоби для існування.