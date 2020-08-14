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Зеленський розпорядився надіслати в Ліван гуманітарну допомогу

Забезпечити надання допомоги зобов'язаний Кабмін. 

Зеленський розпорядився надіслати в Ліван гуманітарну допомогу
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про виділення гуманітарної допомоги Лівану, в столиці якого нещодавно трапилися масштабні вибухи.

Документ передбачає надсилання Україною вантажу в Ліван, який допоможе подолати наслідки надзвичайної ситуації через вибухи в порту Бейрута, повідомили у пресслужбі ОПУ.

"Згідно з указом, Кабінет Міністрів України повинен невідкладно забезпечити надання такої гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

В указі не вказано, яку саме допомогу та в якій кількості Ліван отримає від України.

Нагадаємо, що 4 серпня у столиці Лівану Бейруті сталися два потужні вибухи. Грибоподібну хмару було видно за десятки кілометрів від місця трагедії.

За попередньою версією, причина вибуху - потрапляння іскри під час зварювання дверей ангара. У самому ангарі розміщувалося понад 2700 тонн нітрату амонію (аміачна селітра). 

Як пізніше з'ясувалося, речовину було конфісковано з корабля, що належав російському бізнесменові, який проживає на Кіпрі - Ігорю Гречушкіну (Хабаровськ). Судно мало йти за маршрутом з Батумі (під прапором Молдови) в Мозамбік.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч мешканців столиці Лівану залишилися без домівок. Загинуло 158 осіб, серед них дружина посла Нідерландів та один громадянин України. Шість тисяч людей отримали поранення, ще 60 вважають зниклими безвісти.

10 серпня уряд Лівану пішов у відставку на тлі масових протестів. Напередодні силовики розігнали демонстрантів. 

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