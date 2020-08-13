У другий тур знову вийшли б Порошенко і Зеленський, – Центр Разумкова і SOCIS

Петро Порошенко залишається головним опонентом президента Володимира Зеленського. Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, у другий тур знову вийшли б Зеленський і Порошенко. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова і Центром SOCIS з 21 по 28 липня.

Серед тих, хто визначився і піде на вибори, за Володимира Зеленського готові віддати голоси 33,4%, за Петра Порошенка – 17,8%. За Юрія Бойка готові проголосувати 15,7%, за Юлію Тимошенко – 8,8%.

Ігор Смешко – 7%, Анатолій Шарій і Олег Ляшко – по 2,9%, Андрій Білецький - 1,0%, інший кандидат – 10,5%.

57,9% опитаних підтримують вступ України до Європейського Союзу, 26,9% - проти. 47,7% опитаних готові проголосувати за вступ України до НАТО, проти – 32,8%.

59,5% опитаних вважають Росію країною-агресором, 23,8% вважають РФ сусідською країною, з якою треба підтримувати добрі стосунки, для 9,1% опитаних Росія є братньою країною.

64,5% опитаних вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою. 17,7% допускають для російської мови статус офіційної в окремих регіонах, 15,2% вважають, що в Україні мають бути дві державні мови.

Опитування проводили з 21 по 28 липня 2020 року методом інтерв’ю «face-to-face». Загалом було опитано 4000 респондентів віком від 18 років.