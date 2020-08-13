На протестах у Білорусі затримали ще одну українку, - МЗС

Під час протестів у Білорусі 12 серпня була затримана ще одна громадянка України. Однак білоруські органи влади не інформують Україну про місцезнаходження затриманих.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу.

"Посольство України направило дві ноти в МЗС Білорусі із запитом надати інформацію про всіх громадян України, які були затримані правоохоронними органами РБ у період з 9 по 12 серпня, а також надати інформацію про причини затримання і місця утримання Костянтина Реуцького, Євгена Васильєва та третьої громадянки, Оксани Альошиної, яка була також затримана вчора", - сказав він.

Кулеба повідомив, що вранці 13 серпня український консул відвідав два найбільші центри тимчасового утримання в Мінську. Проте жодної інформації про можливе перебування там зазначених громадян України отримати не вдалося.

"Офіційні органи Білорусі не інформують нас про місцезнаходження наших громадян. По суті що відбувається? Консул об'їжджає всі точки, де можуть тримати затриманих, щоб установити хоч якісь дані про перебування наших співвітчизників", - розповів міністр.

Він додав, що 9-12 серпня в Мінську було затримано понад 6 тис. осіб, тому робота з пошуку громадян України складна.

Україна вимагає від Білорусі організувати зустріч консула із затриманими, а також негайно звільнити їх для повернення додому. Раніше МЗС рекомендувало українцям у Білорусі уникати місць масового скупчення людей і не брати участі в демонстраціях і акціях протесту.

У зв'язку з розвитком ситуації з трьома затриманими 12 серпня МЗС сьогодні видало нову рекомендацію громадянам України - утриматися від поїздок у Білорусь до стабілізації ситуації і подальших оголошень.

Докладно про ситуацію в РБ читайте в трансляції "Хроніка протестів у Білорусі. День п'ятий".

Нагадаємо, 12 серпня в Мінську затримали українських правозахисників Костянтина Ревуцького та Євгена Васильєва. Проти них порушили карну справу щодо масових заворушеннях у Мінську 10-12 серпня. Їхні білоруські колеги стверджують, що українці участі в акціях протесту не брали.

Раніше під час протестів у Білорусі у зв'язку з оголошенням Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів побили українського фотокореспондента і затримали дев'ятьох українців. За результатами вжитих посольством заходів наступного дня вони були звільнені.