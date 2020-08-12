Під час протестів у Білорусі затримали дев'ятьох українців, - МЗС

За результатами вжитих посольством заходів наступного дня вони були звільнені.

У Білорусі під час акцій протесту у зв'язку з оголошенням Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів побили українського фотокореспондента і затримали дев'ятьох громадян України.

Про це йдеться у відповіді пресслужби Міністерства закордонних справ на запит "Суспільного".

"За інформацією посольства України в Білорусі, станом на 9:00 12 серпня відомо про факт побиття українського фотокореспондента агентства Associated Press, якого з незначними медичними ушкодженнями було доставлено до одного з медичних закладів. Після надання допомоги у той же день він був виписаний. До посольства він не звертався", - зазначили в МЗС.

Посольство також отримало повідомлення про затримання у місті Вітебську дев'ятьох громадян України у зв'язку з "адміністративними правопорушеннями".

"За результатами вжитих посольством заходів наступного дня зазначені громадяни України були звільнені з-під варти", - йдеться в повідомленні.

Інформації про будь-які інші інциденти з громадянами України в Білорусі наразі немає. Зазначається, що посольство продовжує перевірку й відстежує ситуацію, у разі появи нових даних воно інформуватиме додатково.

Нагадаємо, 9 серпня в міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що на акціях протесту було затримано близько 3 тисяч осіб. Увечері 10 серпня в центрі Мінська та інших міст країни люди знову вийшли на вулиці. Упродовж другої доби протестів, за офіційними даними, було затримано понад 2 тисячі осіб.

Влада також підтвердила загибель одного чоловіка під час протестів у Мінську. МВС вважає, що чоловік нібито невдало намагався жбурнути в ОМОН вибуховий пристрій.

МОЗ Білорусі заявляє про понад 200 травмованих.

Незважаючи на жорсткі розгони і затримування, масові акції у країні тривають третю ніч.