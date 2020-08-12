За добу окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

За минулу добу російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, неприцільні постріли з підствольного гранатомета лунали поблизу Мар’їнки, а зі стрілецької зброї противник вистрілив біля Широкиного.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень не було.

"Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали", - зазначили у штабі.

З початку поточної доби, 12 серпня, зафіксовано одну провокацію - неподалік Мар’їнки з боку збройних формувань РФ пролунало кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. Українські захисники вогню у відповідь не відкривали.

"На інших ділянках фронту спостерігалася тиша. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 серпня штаб констатував відсутність поранень і бойових втрат у лавах ООС за пів місяця режиму "тиші".