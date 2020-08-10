Штаб констатує відсутність поранень і бойових втрат у лавах ОС за пів місяця режиму "тиші" на Донбасі

Від початку доби окупанти не стріляли.

За пів місяця, відколи на Донбасі було проголошено режим припинення вогню, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Про це інформує пресцентр штабу ООС у вечірньому зведенні.

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою, підкреслюють у штабі.

Нагадаємо, 9 серпня збройними формуваннями Російської Федерації чотири рази було порушено домовленості Тристоронньої контактної групи.