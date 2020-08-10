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Штаб констатує відсутність поранень і бойових втрат у лавах ОС за пів місяця режиму "тиші" на Донбасі

Від початку доби окупанти не стріляли.

Штаб констатує відсутність поранень і бойових втрат у лавах ОС за пів місяця режиму "тиші" на Донбасі
Фото: Sebastian Gollnow/DPA

За пів місяця, відколи на Донбасі було проголошено режим припинення вогню, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Про це інформує пресцентр штабу ООС у вечірньому зведенні.

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою, підкреслюють у штабі.

Нагадаємо, 9 серпня збройними формуваннями Російської Федерації чотири рази було порушено домовленості Тристоронньої контактної групи.

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