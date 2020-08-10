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ПЦУ створила офіційні сторінки у Instagram і Twitter

"Новин з наших парафій по всій Україні стає все більше, і ми прагнемо розповідати про них".

ПЦУ створила офіційні сторінки у Instagram і Twitter
Фото: pomisna.info

Православна церква України створила офіційні сторінки в соціальних мережах Instagram і Twitter.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ у фейсбуці.

"Дорогі брати і сестри, офіційні сторінки Православної церкви України з’явились у соціальних мережах Instagram і Twitter! Наша церковна родина щодня зростає та розвивається. Новин з наших парафій по всій Україні стає все більше, і ми прагнемо розповідати про них, про вірян, які започатковують добрі справи, про священників, служіння яких змінює життя інших", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Instagram будуть збирати цінні моменти з життя ПЦУ -  її парафій, священнослужителів і вірян. А  у Twitter можна буде оперативно дізнаватися про актуальні події та новини.

Нагадаємо, під час гострої фази захворювання на коронавірус ПЦУ проводила богослужіння в режимі онлайн.

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