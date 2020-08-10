ДСНС попереджає українців про погіршення погодних умов

Очікується гроза у західних, північних та більшості центральних областей.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов 10 серпня.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

"Увага! Попередження про погіршення погодних умов. За даними УкрГідрометцентру, 10 серпня вранці та вдень гроза по Києву та Київській області (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомленні.

Також 10 серпня очікується гроза вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей.

Нагадаємо, у кінці липня через негоду були знеструмлені 52 населені пункти в п’яти областях України.