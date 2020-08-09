«Ми все життя втратили». Як живуть потерпілі від вибуху на Позняках, що вже мусили б отримати нове житло
«Ми все життя втратили». Як живуть потерпілі від вибуху на Позняках, що вже мусили б отримати нове житло
Беларусь перед выбором. Что будет после 9 августа
Беларусь перед выбором. Что будет после 9 августа
У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід
У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід
Кабмін затвердив план протидії росту захворюваності на коронавірус
Кабмін затвердив план протидії росту захворюваності на коронавірус
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Корінне населення арктичної зони Росії просить Ілона Маска бойкотувати "Норнікель"
Корінне населення арктичної зони Росії просить Ілона Маска бойкотувати "Норнікель"
США проти Коломойського та Боголюбова: подробиці справи
США проти Коломойського та Боголюбова: подробиці справи
21-річний син Віктора Павліка помер від раку
21-річний син Віктора Павліка помер від раку
Кличко попросив Bolt прибрати пункти прокату електросамокатів (оновлено)
Кличко попросив Bolt прибрати пункти прокату електросамокатів (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Кличко не дозволить пункти оренди електросамокатів у Києві, поки не зміниться законодавство про дорожній рух

Між столичним мером та компанією Bolt зав’язалась публічна дискусія. 

Кличко не дозволить пункти оренди електросамокатів у Києві, поки не зміниться законодавство про дорожній рух
Віталій Кличко
Фото: КГГА

Мер Києва Віталій Кличко наполягає на незаконності встановлення пунктів оренди електросамокатів у столиці компанією Bolt.

"Рух такого виду «транспорту», як електросамокати, не врегульований чинним законодавством України. Тому питання: де саме мають їздити такі засоби пересування – по дорозі, тротуарах, велосипедних доріжках? За якими правилами: швидкість, світлові позначення, з якого віку «водія»?", - обурився Кличко на своїй сторінці у фейсбук після того, як у компанії Bolt назвали вимоги Київської міськради до сервісу прокату електросамокатів незаконними.

Кличко повідомив, що офіційно звернувся до депутатів Верховної Ради з проханням розробити та внести на одному з найближчих засідань зміни до законодавства про дорожній рух. І визначити, як, де і за якими правилами можуть їздити електросамокати в містах.

"А компанію BOLT закликаю працювати виключно в правовому полі і усвідомлюючи відповідальність за законність і безпеку послуг, що вона надає", - написав міський голова.

Нагадаємо, у серпні служба таксі Bolt запустила сервіс прокату електросамокатів у Києві. Перші п'ять локацій розмістили у центрі столиці. Самокати, які використовує сервіс, мають максимальну швидкість - 25 км/год, а запас ходу - 45 км.

Мер Києва заявив, що пункти прокату розміщені без погодження з містом, і якщо компанія не прибере їх, то це будуть змушені зробити міські служби.

У компанії вимоги міськради назвали незаконними, вказавши на статтю 19 Конституції України, яка передбачає, що для громадян діє принцип "все, що прямо не заборонено законодавством, дозволено".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також