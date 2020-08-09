Кличко не дозволить пункти оренди електросамокатів у Києві, поки не зміниться законодавство про дорожній рух

Мер Києва Віталій Кличко наполягає на незаконності встановлення пунктів оренди електросамокатів у столиці компанією Bolt.

"Рух такого виду «транспорту», як електросамокати, не врегульований чинним законодавством України. Тому питання: де саме мають їздити такі засоби пересування – по дорозі, тротуарах, велосипедних доріжках? За якими правилами: швидкість, світлові позначення, з якого віку «водія»?", - обурився Кличко на своїй сторінці у фейсбук після того, як у компанії Bolt назвали вимоги Київської міськради до сервісу прокату електросамокатів незаконними.

Кличко повідомив, що офіційно звернувся до депутатів Верховної Ради з проханням розробити та внести на одному з найближчих засідань зміни до законодавства про дорожній рух. І визначити, як, де і за якими правилами можуть їздити електросамокати в містах.

"А компанію BOLT закликаю працювати виключно в правовому полі і усвідомлюючи відповідальність за законність і безпеку послуг, що вона надає", - написав міський голова.

Нагадаємо, у серпні служба таксі Bolt запустила сервіс прокату електросамокатів у Києві. Перші п'ять локацій розмістили у центрі столиці. Самокати, які використовує сервіс, мають максимальну швидкість - 25 км/год, а запас ходу - 45 км.

Мер Києва заявив, що пункти прокату розміщені без погодження з містом, і якщо компанія не прибере їх, то це будуть змушені зробити міські служби.

У компанії вимоги міськради назвали незаконними, вказавши на статтю 19 Конституції України, яка передбачає, що для громадян діє принцип "все, що прямо не заборонено законодавством, дозволено".