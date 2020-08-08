У Художньому музеї в Києві обвалилась частина портику

У Національному художньому музеї обвалилась частина портику. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

За його словами, міністерство вже готує документи для виділення коштів на ремонт з резерву Кабміну.

"Загальна сума проекту ремонтно-реставраційних робіт Національного художнього музею складає 68 млн грн. До кінця року необхідно виділити 30 млн грн. Серед першочергових робіт: ремонт портику, який руйнується, встановлення риштувань та скульптурна група «Аполлон і музи»", - написав Ткаченко на своїй сторінці у фейсбук.

Міністр пообіцяв запустити процедуру оформлення коштів з понеділка, 10 серпня.

Відвідування музею тимчасово призупинено.