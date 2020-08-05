Поетичний фестиваль Meridian Czernowitz цьогоріч присвячений сторіччю Пауля Целана

З 4 по 6 вересня у Чернівцях відбудеться 11-й Міжнародний поетичний фестиваль Meridian Czernowitz.

Як повідомляє пресслужба фестивалю, фокусна тема цього року – "Слідами Целана". Сам фестиваль стане частиною відзначення 100-річчя з дня народження поета.

У програмі Meridian Czernowitz-2020 – поетичні читання, дискусії та презентації нових книжок, які побачать світ у видавництві "Меридіану" спеціально до фестивалю. Серед них – поетичні збірки "Naked One" Юрія Іздрика й "За такі гріхи Бог ще подякує" Тані Малярчук, а також прозові – "малий український роман" Андрія Любки й "Порт Житана" Олеся Ільченка.

"Через пандемію та карантин, – розповідає директорка фестивалю Євгенія Лопата, – ми змінили концепцію фестивалю з проведення подій у місцях, пов'язаних із життям і творчістю Пауля Целана, на безпечний для нашої аудиторії формат. Тож тепер проведемо заходи у Літньому театрі в парку імені Т. Шевченка та у Центральному палаці культури (3-й поверх), щоб розсадити публіку на безпечній відстані, і, звичайно, під час подій дотримуватимемося всіх вимог щодо проведення заходів в умовах карантину. Для гостей фестивалю ми все ж організуємо серію екскурсій целанівськими Чернівцями".

Учасниками цьогорічного Meridian Czernowitz стануть близько 20 митців із 5 країн. Зокрема: Маттіас Бут, Нора Боссонг, Ульріке Альмут Зандіг (Німеччина); Ріхард Валл (Австрія); Інгрід Фіхтнер, Рольф Германн (Швейцарія); Тал Нітзан (Ізраїль). Із українських авторів на фестивалі виступлять Юрій Андрухович, Таня Малярчук, Сергій Жадан, Софія Андрухович, Андрій Любка, Юрій Іздрик, Петро Рихло, Марк Бєлорусець, Олександр Бойченко, Броніслав Тутельман.

Вхід на всі події вільний. Заходи супроводжуватимуться перекладом німецькою та українською мовами.

Фото: Meridian Czernowitz

Фестиваль відбувається у рамках проєкту "Пауль Целан 100. Меридіан великого майстра німецької мови: Чернівці-Париж-Вічність".