Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих в Білорусі бойовиків
Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих в Білорусі бойовиків
У РНБО запропонували екстрадувати в Україну затриманих у Білорусі "вагнерівців" (оновлено)
У РНБО запропонували екстрадувати в Україну затриманих у Білорусі "вагнерівців" (оновлено)
У МОН назвали новації вступної кампанії цього року
У МОН назвали новації вступної кампанії цього року
Козак бросил перчатку. Без «нормандии», но с «Минском». Что же дальше?
Козак бросил перчатку. Без «нормандии», но с «Минском». Что же дальше?
Михайличенко повертається в "Динамо"
Михайличенко повертається в "Динамо"
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"
Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
ГоловнаКультура

Netflix знімає перший фільм в Україні, серед акторів — Ван Дамм

Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні.

Netflix знімає перший фільм в Україні, серед акторів — Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм і Олександр Ткаченко
Фото: Олександр Ткаченко

Стрімінговий відеосервіс Netflix знімає свій перший фільм в Україні - комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні – The Last Mercenary.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

"Левова частина зйомок відбудеться в Києві. Також зніматимуть у Парижі. За сюжетом, події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дамм і Албан Іванов", - повідомив він.

За зйомки в Україні відповідальні міжнародна кінокомпанія Apple Tree і вітчизняна Star Media. 

"До речі, зйомки вже стартували і триватимуть до осені. Сподіваюсь, стрічка стане ще й першою, яка отримає рибейти в Україні. Продюсери – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леві й Оліас Барко. Режисер – Девід Шарон, а оператор-постановник - Тьєррі Арбогаст", - додав міністр культури.

Згідно з інформацією Variety, Ван Дамм грає колишнього агента секретної служби, який має терміново повернутися до Франції через хибні звинувачення його сина в незаконній торгівлі зброєю та наркотиками. 

Нагадаємо, що в січні нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв пригрозив заблокувати Netflix, якщо сервіс не буде виконувати вимоги закону "Про медіа".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також