Серіал "Вартові" від HBO – лідер за кількістю номінацій на "Еммі" (список)

Оголошено номінантів на щорічну премію "Еммі", яка вручається у сфері телебачення.
Як повідомляє Детектор медіа, лідером за кількістю номінацій став серіал "Вартові" телеканалу HBO, знятий за однойменним графічним романом Алана Мура. Серіал висунули у 26 категоріях.
На другому місці за кількістю номінацій – 20 – опинилася "Неймовірна місіс Мейзел" від Amazon Prime – комедія про колишню домогосподарку, яка стала зіркою стендап-комедії в 1950-х.
Найбільшу кількість номінацій серед телеканалів і стрімінгів, втім, отримав Netflix – його серіали та фільми здобули 160 номінацій в різних категоріях. Серіали HBO – 107. Найближчим конкурентом став телеканал NBC із 47 номінаціями, що підтверджує лідерство перших двох компаній на ринку серіального контенту.
Список номінацій (неповний):
Найкращий комедійний серіал:
- «Вгамуй свій ентузіазм» (HBO)
- «Мертвий для мене» (Netflix)
- «У кращому світі» (NBC)
- «Біла ворона» (HBO)
- «Метод Комінські» (Netflix)
- «Дивовижна місіс Мейзел» (Prime Video)
- «Шіттс Крік» (Pop)
- «Реальні упирі» (FX)
Найкращий драматичний серіал:
- «Краще телефонуйте Солу» (AMC)
- «Корона» (Netflix)
- «Розповідь служниці» (Hulu)
- «Убиваючи Єву» (BBC America)
- «Мандалорець» (Disney+)
- «Озарк» (Netflix)
- «Дуже дивні справи» (Netflix)
- «Спадкоємці» (HBO)
Найкращий мінісеріал:
- «Усюди жевріють пожежі» (Hulu)
- «Місіс Америка» (FX)
- «Неймовірне» (Netflix)
- «Неортодоксальна» (Netflix)
- «Вартові» (HBO)
Найкраща актриса в комедійному серіалі:
- Крістіна Епплгейт у ролі Джен Гардінг — «Мертвий для мене» (Netflix)
- Рейчел Броснаген у ролі Міріам «Мідж» Мейзел — «Дивовижна місіс Мейзел» (Prime Video)
- Лінда Карделліні в ролі Джуді Хейл — «Мертвий для мене» (Netflix)
- Кетрін О'Хара в ролі Мойри Роуз — «Шіттс Крік» (Pop)
- Ісса Рей у ролі Ісси Ді — «Біла ворона» (HBO)
- Трейсі Елліс Росс у ролі доктора Рейнбоу «Боу» Джонсон — «Чорнуватий» (ABC)
Найкраща актриса у драматичному серіалі:
- Дженніфер Еністон у ролі Алекс Леві — «Ранкове шоу» (Apple TV+)
- Олівія Колман у ролі Єлизавети II — «Корона» (Netflix)
- Джоді Комер у ролі Оксани Астанкової/Вілланелі — «Убиваючи Єву» (BBC America)
- Лора Лінні в ролі Венді Бірд — «Озарк» (Netflix)
- Сандра О в ролі Єви Поластри — «Убиваючи Єву» (BBC America)
- Зендая в ролі Ру Беннетт — «Ейфорія» (HBO)
Найкращий актор у комедійному серіалі:
- Ентоні Андерсон у ролі Андре «Дре» Джонсона-ст. — «Чорнуватий» (ABC)
- Дон Чідл у ролі Мо Монро — «Чорний понеділок» (Showtime)
- Тед Денсон у ролі Майкла — «У кращому світі» (NBC)
- Майкл Дуглас у ролі Сенді Комінські — «Метод Комінські» (Netflix)
- Юджин Леві в ролі Джонні Роуза — «Шіттс Крік» (Pop)
- Рамі Юссеф у ролі Рамі Хассана — «Рамі» (Hulu)
Найкращий актор у драматичному серіалі:
- Джейсон Бейтман у ролі Мартіна «Марті» Бірда — «Озарк» (Netflix)
- Стерлінг К. Браун у ролі Рендалла Пірсона — «Це ми» (NBC)
- Стів Карелл у ролі Мітча Кесслера — «Ранкове шоу» (Apple TV+)
- Браян Кокс у ролі Логана Роя — «Спадкоємці» (HBO)
- Біллі Портер у ролі Прея Телла — «Поза» (FX)
- Джеремі Стронг у ролі Кендала Роя — «Спадкоємці» (HBO)
Найкраща актриса в мінісеріалі або фільмі:
- Кейт Бланшетт у ролі Філліс Шлефлі — «Місіс Америка» (FX)
- Шира Гаас у ролі Естер Шапіро — «Неортодоксальна» (Netflix)
- Реджина Кінг у ролі Анджели Абар/Сестри Ночі — «Вартові» (HBO)
- Октавія Спенсер у ролі мадам Сі Джей Вокер — «Мадам Сі Джей Вокер» (Netflix)
- Керрі Вашингтон у ролі Мії Воррен — «Усюди жевріють пожежі» (Hulu)
Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі:
- Джеремі Айронс у ролі Едріана Вайдта/Озімандія — «Вартові» (HBO)
- Г'ю Джекман у ролі Френка Тассоне — «Бездоганний» (HBO)
- Пол Мескал у ролі Коннелла — «Нормальні люди» (Hulu)
- Марк Руффало в ролі Домініка і Томаса Бердсі — «Я знаю, що це правда» (HBO)
- Джеремі Поуп у ролі Арчі Коулмана — «Голлівуд» (Netflix)
Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі:
- Алекс Борштейн у ролі Сюзі Майєрсон — «Дивовижна місіс Мейзел» (Prime Video)
- Д'Арсі Карден у ролі Джанет — «У кращому світі» (NBC)
- Бетті Гілпін у ролі Деббі Іган — «Блиск» (Netflix)
- Марін Гінкл у ролі Роуз Вайсман — «Дивовижна місіс Мейзел» (Prime Video)
- Кейт Маккіннон у різних ролях — «Saturday Night Live» (NBC)
- Енні Мерфі в ролі Алексіс Роуз — «Шіттс Крік» (Pop)
- Івонн Орджі в ролі Моллі Картер — «Біла ворона» (HBO)
- Сесілі Стронг у різних ролях — «Saturday Night Live» (NBC)
Найкраща актриса другого плану в драматичному серіалі:
- Гелена Бонем Картер у ролі принцеси Маргарет — «Корона» (Netflix)
- Лора Дерн у ролі Ренати Кляйн — «Велика маленька брехня» (HBO)
- Джулія Гарнер у ролі Рут Ленгмор — «Озарк» (Netflix)
- Тенді Ньютон у ролі Мейв Міллі — «Світ "Дикий Захід"» (HBO)
- Фіона Шоу в ролі Керолін Мартенс — «Убиваючи Єву» (BBC America)
- Сара Снук у ролі Шивон «Шив» Рой — «Спадкоємці» (HBO)
- Меріл Стріп у ролі Мері Луїзи Райт — «Велика маленька брехня» (HBO)
- Саміра Вайлі в ролі Мойри Стренд — «Розповідь служниці» (Hulu)
Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі:
- Магершала Алі в ролі шейха Алі Маліка — «Рамі» (Hulu)
- Алан Аркін у ролі Нормана Ньюлендера — «Метод Комінські» (Netflix)
- Андре Брауер у ролі Реймонда Голта — «Бруклін 9-9» (NBC)
- Стерлінг К. Браун у ролі Реджі — «Дивовижна місіс Мейзел» (Prime Video)
- Вільям Джексон Гарпер у ролі Чіді Анагони — «У кращому світі» (NBC)
- Деніел Леві в ролі Девіда Роуза — «Шіттс Крік» (Pop)
- Тоні Шалуб у ролі Ейба Вайсмана — «Дивовижна місіс Мейзел» (Prime Video)
- Кенан Томпсон у різних ролях — «Saturday Night Live» (NBC)
Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі:
- Ніколас Браун у ролі Грега Гірша — «Спадкоємці» (HBO)
- Біллі Крудап у ролі Корі Еллісона — «Ранкове шоу» (Apple TV+)
- Кіран Калкін у ролі Романа Роя — «Спадкоємці» (HBO)
- Марк Дюпласс у ролі Чарлі «Чіпа» Блека — «Ранкове шоу» (Apple TV+)
- Джанкарло Еспозіто в ролі Гуса Фринга — «Краще телефонуйте Солу» (AMC)
- Метью Макфеден у ролі Тома Вомсгенса — «Спадкоємці» (HBO)
- Бредлі Вітфорд у ролі командора Джозефа Ловренса — «Розповідь служниці» (Hulu)
- Джеффрі Райт у ролі Бернарда Лоу — «Світ "Дикий Захід"» (HBO)
Церемонія вручення 72-х "Еммі" має відбутися 20 вересня в Лос-Анджелесі.
Нагадаємо, минулоріч тріумфатором церемонії "Еммі" став популярний серіал "Гра престолів" від HBO, який завершився 2019 року. Він зібрав 12 нагород, у тому числі як найкращий драматичний серіал.