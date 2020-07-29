Серіал "Вартові" від HBO – лідер за кількістю номінацій на "Еммі" (список)

Серіали від стрімінгових сервісів також тримають сильні позиції.

Оголошено номінантів на щорічну премію "Еммі", яка вручається у сфері телебачення.

Як повідомляє Детектор медіа, лідером за кількістю номінацій став серіал "Вартові" телеканалу HBO, знятий за однойменним графічним романом Алана Мура. Серіал висунули у 26 категоріях.

На другому місці за кількістю номінацій – 20 – опинилася "Неймовірна місіс Мейзел" від Amazon Prime – комедія про колишню домогосподарку, яка стала зіркою стендап-комедії в 1950-х.

Найбільшу кількість номінацій серед телеканалів і стрімінгів, втім, отримав Netflix – його серіали та фільми здобули 160 номінацій в різних категоріях. Серіали HBO – 107. Найближчим конкурентом став телеканал NBC із 47 номінаціями, що підтверджує лідерство перших двох компаній на ринку серіального контенту.

Список номінацій (неповний):

Найкращий комедійний серіал:

«Вгамуй свій ентузіазм» (HBO)

«Мертвий для мене» (Netflix)

«У кращому світі» (NBC)

«Біла ворона» (HBO)

«Метод Комінські» (Netflix)

«Дивовижна місіс Мейзел» (Prime Video)

«Шіттс Крік» (Pop)

«Реальні упирі» (FX)

Найкращий драматичний серіал:

«Краще телефонуйте Солу» (AMC)

«Корона» (Netflix)

«Розповідь служниці» (Hulu)

«Убиваючи Єву» (BBC America)

«Мандалорець» (Disney+)

«Озарк» (Netflix)

«Дуже дивні справи» (Netflix)

«Спадкоємці» (HBO)

Найкращий мінісеріал:

«Усюди жевріють пожежі» (Hulu)

«Місіс Америка» (FX)

«Неймовірне» (Netflix)

«Неортодоксальна» (Netflix)

«Вартові» (HBO)

Найкраща актриса в комедійному серіалі:

Крістіна Епплгейт у ролі Джен Гардінг — «Мертвий для мене» (Netflix)

Рейчел Броснаген у ролі Міріам «Мідж» Мейзел — «Дивовижна місіс Мейзел» (Prime Video)

Лінда Карделліні в ролі Джуді Хейл — «Мертвий для мене» (Netflix)

Кетрін О'Хара в ролі Мойри Роуз — «Шіттс Крік» (Pop)

Ісса Рей у ролі Ісси Ді — «Біла ворона» (HBO)

Трейсі Елліс Росс у ролі доктора Рейнбоу «Боу» Джонсон — «Чорнуватий» (ABC)

Найкраща актриса у драматичному серіалі:

Дженніфер Еністон у ролі Алекс Леві — «Ранкове шоу» (Apple TV+)

Олівія Колман у ролі Єлизавети II — «Корона» (Netflix)

Джоді Комер у ролі Оксани Астанкової/Вілланелі — «Убиваючи Єву» (BBC America)

Лора Лінні в ролі Венді Бірд — «Озарк» (Netflix)

Сандра О в ролі Єви Поластри — «Убиваючи Єву» (BBC America)

Зендая в ролі Ру Беннетт — «Ейфорія» (HBO)

Найкращий актор у комедійному серіалі:

Ентоні Андерсон у ролі Андре «Дре» Джонсона-ст. — «Чорнуватий» (ABC)

Дон Чідл у ролі Мо Монро — «Чорний понеділок» (Showtime)

Тед Денсон у ролі Майкла — «У кращому світі» (NBC)

Майкл Дуглас у ролі Сенді Комінські — «Метод Комінські» (Netflix)

Юджин Леві в ролі Джонні Роуза — «Шіттс Крік» (Pop)

Рамі Юссеф у ролі Рамі Хассана — «Рамі» (Hulu)

Найкращий актор у драматичному серіалі:

Джейсон Бейтман у ролі Мартіна «Марті» Бірда — «Озарк» (Netflix)

Стерлінг К. Браун у ролі Рендалла Пірсона — «Це ми» (NBC)

Стів Карелл у ролі Мітча Кесслера — «Ранкове шоу» (Apple TV+)

Браян Кокс у ролі Логана Роя — «Спадкоємці» (HBO)

Біллі Портер у ролі Прея Телла — «Поза» (FX)

Джеремі Стронг у ролі Кендала Роя — «Спадкоємці» (HBO)

Найкраща актриса в мінісеріалі або фільмі:

Кейт Бланшетт у ролі Філліс Шлефлі — «Місіс Америка» (FX)

Шира Гаас у ролі Естер Шапіро — «Неортодоксальна» (Netflix)

Реджина Кінг у ролі Анджели Абар/Сестри Ночі — «Вартові» (HBO)

Октавія Спенсер у ролі мадам Сі Джей Вокер — «Мадам Сі Джей Вокер» (Netflix)

Керрі Вашингтон у ролі Мії Воррен — «Усюди жевріють пожежі» (Hulu)

Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі:

Джеремі Айронс у ролі Едріана Вайдта/Озімандія — «Вартові» (HBO)

Г'ю Джекман у ролі Френка Тассоне — «Бездоганний» (HBO)

Пол Мескал у ролі Коннелла — «Нормальні люди» (Hulu)

Марк Руффало в ролі Домініка і Томаса Бердсі — «Я знаю, що це правда» (HBO)

Джеремі Поуп у ролі Арчі Коулмана — «Голлівуд» (Netflix)

Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі:

Алекс Борштейн у ролі Сюзі Майєрсон — «Дивовижна місіс Мейзел» (Prime Video)

Д'Арсі Карден у ролі Джанет — «У кращому світі» (NBC)

Бетті Гілпін у ролі Деббі Іган — «Блиск» (Netflix)

Марін Гінкл у ролі Роуз Вайсман — «Дивовижна місіс Мейзел» (Prime Video)

Кейт Маккіннон у різних ролях — «Saturday Night Live» (NBC)

Енні Мерфі в ролі Алексіс Роуз — «Шіттс Крік» (Pop)

Івонн Орджі в ролі Моллі Картер — «Біла ворона» (HBO)

Сесілі Стронг у різних ролях — «Saturday Night Live» (NBC)

Найкраща актриса другого плану в драматичному серіалі:

Гелена Бонем Картер у ролі принцеси Маргарет — «Корона» (Netflix)

Лора Дерн у ролі Ренати Кляйн — «Велика маленька брехня» (HBO)

Джулія Гарнер у ролі Рут Ленгмор — «Озарк» (Netflix)

Тенді Ньютон у ролі Мейв Міллі — «Світ "Дикий Захід"» (HBO)

Фіона Шоу в ролі Керолін Мартенс — «Убиваючи Єву» (BBC America)

Сара Снук у ролі Шивон «Шив» Рой — «Спадкоємці» (HBO)

Меріл Стріп у ролі Мері Луїзи Райт — «Велика маленька брехня» (HBO)

Саміра Вайлі в ролі Мойри Стренд — «Розповідь служниці» (Hulu)

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі:

Магершала Алі в ролі шейха Алі Маліка — «Рамі» (Hulu)

Алан Аркін у ролі Нормана Ньюлендера — «Метод Комінські» (Netflix)

Андре Брауер у ролі Реймонда Голта — «Бруклін 9-9» (NBC)

Стерлінг К. Браун у ролі Реджі — «Дивовижна місіс Мейзел» (Prime Video)

Вільям Джексон Гарпер у ролі Чіді Анагони — «У кращому світі» (NBC)

Деніел Леві в ролі Девіда Роуза — «Шіттс Крік» (Pop)

Тоні Шалуб у ролі Ейба Вайсмана — «Дивовижна місіс Мейзел» (Prime Video)

Кенан Томпсон у різних ролях — «Saturday Night Live» (NBC)

Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі:

Ніколас Браун у ролі Грега Гірша — «Спадкоємці» (HBO)

Біллі Крудап у ролі Корі Еллісона — «Ранкове шоу» (Apple TV+)

Кіран Калкін у ролі Романа Роя — «Спадкоємці» (HBO)

Марк Дюпласс у ролі Чарлі «Чіпа» Блека — «Ранкове шоу» (Apple TV+)

Джанкарло Еспозіто в ролі Гуса Фринга — «Краще телефонуйте Солу» (AMC)

Метью Макфеден у ролі Тома Вомсгенса — «Спадкоємці» (HBO)

Бредлі Вітфорд у ролі командора Джозефа Ловренса — «Розповідь служниці» (Hulu)

Джеффрі Райт у ролі Бернарда Лоу — «Світ "Дикий Захід"» (HBO)

Церемонія вручення 72-х "Еммі" має відбутися 20 вересня в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, минулоріч тріумфатором церемонії "Еммі" став популярний серіал "Гра престолів" від HBO, який завершився 2019 року. Він зібрав 12 нагород, у тому числі як найкращий драматичний серіал.