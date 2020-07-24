Держава відсудила в Одеської кіностудії частину її акцій

Північний апеляційний господарський суд 22 липня задовольнив апеляційну скаргу Міністерства культури та інформаційної політики та визнав за державою право власності на 7 400 065 акцій Одеської кіностудії.

Про це повідомляється на сайті МКІП.

"Відповідною постановою суд повністю скасував рішення Господарського суду міста Києва від 21.01.2020 року у справі № 910/5090/19 і ухвалив нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю", - ідеться в повідомленні.

У січні Господарський суд Києва задовольнив позов ПрАТ "Одеська кіностудія" і постановив витребувати в Мінкультури 7 400 065 акцій.

Зазначимо, що одним з акціонерів Одеської кіностудії був ексголова "1+1" Олександр Ткаченко. Однак після призначенням міністром культури він продав свій пакет акцій у розмірі 25% -1 акція статутного капіталу відомому банкіру Олександру Морозову, який з 2013 року є директором з розвитку бізнесу ПрАТ "Смарт Холдинг".

Нагадаємо, у 2005 році Одеську кіностудію було реорганізовано з державного підприємства в акціонерне товариство. Відтоді 50% + 1 акція належали державі, решта - ТОВ "Нова кіностудія" і ТОВ "Медіа коворкінг".