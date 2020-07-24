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Меморіальний центр "Бабин Яр" оцифрував 140 тис. засекречених архівів часів окупації Києва нацистами

Архіви будуть оприлюднені в рамках проєкту "Імена".

Меморіальний центр голокосту "Бабин Яр" оцифрував понад 140 тисяч матеріалів часів нацистської окупації Києва 1941-1943 років.

Архіви, частина з яких довгий час була засекречена, вперше оприлюднять у рамках проєкту "Імена", інформує пресслужба меморіального центру.

Фото: babynyar.org

"Відцифровані документи (зокрема, Картотека трудових реєстраційних карток мешканців Києва та Картотека діячів культури та мистецтва Києва періоду окупації 1941-1943 років) незабаром з’являться на онлайн-платформі сайту Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», яка буде презентована восени, а також на сайті Державного архіву Київської області", - йдеться в повідомленні.

Серед документів, зокрема, Картотека трудових реєстраційних карток мешканців Києва та Картотека діячів культури та мистецтва Києва періоду окупації 1941-1943 років, а також документи органів окупаційної влади: Київської міської управи, районних у місті Києві управ, районних та сільських управ на території Київщини, Київського та Білоцерківського гебітскомісаріатів тощо.

Раніше повідомлялося, що благодійний фонд "Бабин Яр" збирається інтерв’ювати 50 тис. українців і викласти записи онлайн.

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