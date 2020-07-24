Щоб прочитати його, треба перевернути та віддзеркалити зображення.

Фото: Скріншот відео

У дебютному трейлері гри S.T.A.L.K.E.R. 2 знайшли зашифровані уривки з поеми Тараса Шевченка "Катерина".

Перший офіційний ролик студія GSC Game World презентувала на трансляції Xbox Game Showcase. У нього не потрапили ігрові епізоди, а лише атмосферні локації Зони, тому геймери почали шукати деталі в кожному кадрі.

Так, наприкінці ролика в кадрі показана колба під назвою "Жовтий-11", на якій написано дрібним шрифтом уривок з поеми "Катерина":

"Не слухала Катерина

Ні батька, ні неньки,

Полюбила москалика,

Як знало серденько.

Полюбила молодого,

В садочок ходила,

Поки себе, свою долю

Там занапастила."

Уривок розташований у нижній частині колби. Щоб прочитати його, треба перевернути та віддзеркалити зображення.

"S.T.A.L.K.E.R. 2 - нова частина легендарної серії, яку люблять мільйони гравців по всьому світу. Свобода вибору, передова графіка, один з найбільших відкритих світів з неповторною атмосферою надзвичайно небезпечної місії - все це чекає на гравців у найамбітнішому проєкті GSC Game World. Вирушайте в Зону - заборонену територію навколо Чорнобильської АЕС, радіаційно небезпечну, наповнену небезпечними мутантами та смертоносними аномаліями. Станьте сталкером у гонитві за скарбами і таємницями. Знайдіть свій шлях у цьому світі - або загубіться в ньому назавжди", - йдеться в описі трейлеру.

Нагадаємо, 2017 року відома платформа цифрової дистрибуції ігор Steam розширила список підтримуваних валют і додала в нього українську гривню.