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Першим заступником міністра культури став Ростислав Карандєєв

Він був радником міністра Нищука та заступником Кириленка. 

Першим заступником міністра культури став Ростислав Карандєєв
Ростислав Карандєєв
Фото: facebook.com/karandieiev

Уряд на засіданні 15 липня призначив Ростислава Карандєєва першим заступником міністра культури та інформаційної політики.

Як зазначено на сайті Мінкультури, Карандєєв з 1995 по 1997 рік був головним спеціалістом проблемно-аналітичного відділу, керівником пресслужби Київської міської державної адміністрації. У 1998 році – головою Асоціації громадянського співробітництва "Київ".

3 1998 по 2002 рік - заступник голови з гуманітарних питань Харківської, а після адміністративно-територіальної реформи, Дніпровської районних державних адміністрацій міста Києва.

У 2002 році – директор Центру соціальних служб для молоді Київської міської державної адміністрації.

2002-2004 роки – начальник Головного управління з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Київської міської державної адміністрації.

У 2005 році – голова ради Фонду гуманітарних програм міста Києва.

У 2007 році - радник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту.

З 2008 по 2010 рік – заступник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту.

З 2010 по 2014 рік – голова ради Фонду гуманітарних програм міста Києва.

У 2014 році – радник міністра культури України.

21 січня 2015 року розпорядженням Кабінету Міністрів України призначений заступником міністра культури України.

Розпорядженням КМУ у 2016 році за підсумками конкурсу призначено державним секретарем Міністерства культури України.

Також він був депутатом II, III та IV скликань Київради. Очолював партію "Молода Україна" і був головою київського відділення Українського фонду культури.

За даними програми "Наші гроші", Карандєєв спільно з Ігорем Баленком був співзасновником юрособи партії "УДАР Віталія Кличка". 

Нагадаємо, що до цього першим заступником міністра культури була Світлана Фоменко. Вона отримала цю посаду у 2016 році, коли очільником Мінкультури був Євген Нищук. Розпорядження про її звільнення було підписано ще прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком у грудні 2019-го. 

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