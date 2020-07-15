Першим заступником міністра культури став Ростислав Карандєєв

Він був радником міністра Нищука та заступником Кириленка.

Уряд на засіданні 15 липня призначив Ростислава Карандєєва першим заступником міністра культури та інформаційної політики.

Як зазначено на сайті Мінкультури, Карандєєв з 1995 по 1997 рік був головним спеціалістом проблемно-аналітичного відділу, керівником пресслужби Київської міської державної адміністрації. У 1998 році – головою Асоціації громадянського співробітництва "Київ".

3 1998 по 2002 рік - заступник голови з гуманітарних питань Харківської, а після адміністративно-територіальної реформи, Дніпровської районних державних адміністрацій міста Києва.

У 2002 році – директор Центру соціальних служб для молоді Київської міської державної адміністрації.

2002-2004 роки – начальник Головного управління з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Київської міської державної адміністрації.

У 2005 році – голова ради Фонду гуманітарних програм міста Києва.

У 2007 році - радник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту.

З 2008 по 2010 рік – заступник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту.

З 2010 по 2014 рік – голова ради Фонду гуманітарних програм міста Києва.

У 2014 році – радник міністра культури України.

21 січня 2015 року розпорядженням Кабінету Міністрів України призначений заступником міністра культури України.

Розпорядженням КМУ у 2016 році за підсумками конкурсу призначено державним секретарем Міністерства культури України.

Також він був депутатом II, III та IV скликань Київради. Очолював партію "Молода Україна" і був головою київського відділення Українського фонду культури.

За даними програми "Наші гроші", Карандєєв спільно з Ігорем Баленком був співзасновником юрособи партії "УДАР Віталія Кличка".

Нагадаємо, що до цього першим заступником міністра культури була Світлана Фоменко. Вона отримала цю посаду у 2016 році, коли очільником Мінкультури був Євген Нищук. Розпорядження про її звільнення було підписано ще прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком у грудні 2019-го.