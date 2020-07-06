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Лувр відкрився після 16 тижнів карантину

Музей було зачинено з 13 березня.

Паризький Лувр 6 липня відкрився для відвідувачів. Найбільш відвідуваний музей світу було зачинено з 13 березня.

Про це йдеться у твіттері Лувру.

"Очікується, що для відвідування відкриються 70% експозиції, в тому числі зали з найбільш популярними, знаковими предметами культури і мистецтва", - пише RFI.

Для того, щоб потрапити в музей, потрібно забронювати квиток онлайн на певний час або мати право пільгового відвідування.

Відвідувачі повинні носити маски, а пересуватися вони зможуть по заздалегідь розроблених маршрутах без можливості повернутися. Також повідомляється, що не працюватимуть гардероб і кафетерії.

Дирекція музею також підготувала програму безкоштовних ознайомлювальних екскурсій для юних відвідувачів.

За словами директора Лувру Жан-Люка Мартінеса, цього літа музей відвідають 20-30% від звичайної кількості відвідувачів у цей період, оскільки зазвичай 75% - іноземні туристи. За його оцінками, щодня музей буде приймати від 4 до 10 тисяч осіб.

24 травня в дирекції музею заявили, що за час карантину завдяки безкоштовним віртуальним екскурсіях сайт Лувру відвідали 10,5 мільйонів осіб. За весь 2018 року музей прийняв 10,2 мільйона відвідувачів.

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