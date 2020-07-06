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Єрмак сплатив 17 тис. гривень штрафу за відвідини кафе в Хмельницькому без маски

Коли саме голова ОП виконав рішення суду, який його оштрафував, не уточнили.

Єрмак сплатив 17 тис. гривень штрафу за відвідини кафе в Хмельницькому без маски
Фото: Офис президента

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заплатив 17 тис. гривень штрафу за відвідини кафе без маски у Хмельницькому.

Про це "Українським Новинам" повідомили в пресслужбі глави Офісу.

"Сплатив (штраф)", - сказали у відомстві.

Коли саме Єрмак виконав рішення суду, який його оштрафував, не уточнили.

Раніше заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, який теж був у цьому кафе без маски, також заплатив штраф.

Нагадаємо, що 3 червня Зеленський під час робочої поїздки до Хмельницького зайшов разом зі своєю делегацією в одне з місцевих кафе. Присутній разом з ним головний санітарний лікар Віктор Ляшко пізніше стверджував, що вони прийшли з перевіркою напередодні пом'якшення карантинного режиму.  У коментарі LB.ua він зазначив, що делегація на чолі з президентом хотіла взяти каву на виніс, однак один з рестораторів запевнив, що його заклад вже готовий працювати за новими нормами.

Зеленському подали каву всередині закладу, що на той момент було порушенням карантинних обмежень.

Разом з президентом за столиком перебували ще як мінімум п'ять осіб, зокрема: перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет і мер Хмельницького Олександр Симчишин. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко за столиком з президентом не був, але його зауважили в приміщенні кав'ярні. Пізніше він сплатив штраф у розмірі 17 тис. гривен.

При цьому Хмельницький міськрайонний суд не оштрафував президента Зеленського за порушення карантину через наявність у нього недоторканності. Сам голова держави заявив, що готовий сплатити штраф, незважаючи на рішення суду. Також він додав, що добровільно виплатить суму штрафу на рахунок закладу. 

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