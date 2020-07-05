Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали (обновлено)
В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали (обновлено)
В Украине коронавирус за сутки диагностировали у 914 человек
В Украине коронавирус за сутки диагностировали у 914 человек
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
Зеленский рассказал о кандидатах на пост главы НБУ
Зеленский рассказал о кандидатах на пост главы НБУ
Умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)
Умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)
В Украине коронавирус подтвердили у еще 823 человек
В Украине коронавирус подтвердили у еще 823 человек
В Харькове и на Закарпатье решили ужесточить карантин
В Харькове и на Закарпатье решили ужесточить карантин
Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
ГлавнаяПолитика

Зеленский и Шмыгаль провели телемост в день освобождения Краматорска и Славянска от пророссийских боевиков

Премьер посетил Донбасс, президент - находился в Одессе.

Фото: t.me/Denys_Smyhal

В шестую годовщину освобождения Краматорска и Славянска от пророссийских боевиков президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль провели телемост, сообщается на сайте ОП.

Премьер посетил Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку.

"Ужасно осознавать, что тогда, в 2014 году, в течение трех месяцев боевики держали в заложниках жителей оккупированных городов. Пророссийские террористы цинично прикрывались мирным населением, и нашим воинам приходилось ценой собственных жизней делать все возможное, чтобы уберечь местных жителей", - написал Шмыгаль в своем телеграмм-канале.

Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьеру организовали видеовключение в Одессу, где на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил находился президент. Политики поблагодарили украинских военных, которые вернули эти города в Украину.

Зеленский напомнил, что год назад в этот день также находился в Одессе вместе с родителями захваченных Россией моряков, которых удалось вернуть домой.

Президент выразил надежду, что Украине так же удастся вернуть все свои территории.

Напомним, 5 июля 2014 года боевики Стрелкова-Гиркина под натиском украинских войск покинули Славянск, Краматорск, Константиновку и Дружковку и бежали в Донецк

В 13:00 бойцами-разведчиками 2-го батальона Национальной гвардии над горсоветом Славянска был установлен украинский флаг

С 13 октября 2014 года Краматорск объявлено временным центром Донецкой области, где сейчас находится Донецкая областная государственная администрация.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также