Зеленский: "Никто не может требовать от Украины принятие особого статуса Донбасса"

Президент не стал комментировать нормандскую встречу на уровне советников в Берлине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятия закона об "особом статусе Донбасса".

Об этом он сказал на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о требовании РФ к Украине представить закон об "особом статусе Донбасса" до 6 июля, передает "РБК-Украина".

"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы – независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика", - ответил президент.

Зеленский сказал, что пока не готов полноценно комментировать встречу политических советников стран-участниц нормандского формата в Берлине, которая состоялась 3 июля.

"Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать. У нас будет совещание, с господином Ермаком мы сегодня только прилетели в Одессу и еще детально не обсуждали с ним этот вопрос", - отметил президент.

Информация о том, что Россия требует от Украины до 6 июля представить изменения в Конституцию, которые закрепят особый статус Донбасса, появилась в немецкой газете Spiegel 3 июля. Издание ссылалось на неофициальный рабочий документ российской делегации со встречи в Берлине.

В нем якобы говорилось, что Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и требует, чтобы Киев представил проект изменений в Конституцию на следующем заседании Трехсторонней контактной группы.

Напомним, на переговорах "нормандской четверки" в Париже Украина согласилась на постоянный особый статус для Донбасса, как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года.

В то же время представители украинской власти неоднократно заявляли, что не собираются вносить его в Конституцию.

Россия считает это основным условием для следующего нормандского саммита.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что закрепление особого статуса Донбасса блокирует вице-премьер Алексей Резников.

Напомним, действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" было продлено до 31 декабря 2020 года. Положения закона не вступят в силу, пока на Донбассе остаются российские наемники.