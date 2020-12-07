В Раді зареєстрували законопроєкт про продовження особливого порядку в ОРДЛО на рік

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №4467 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»", який пропонує продовжити на рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі.

Відповідний законопроєкт зареєстрований у парламенті 7 грудня.

У картці законопроєкту зазначається, що його передано на розгляд керівництву.

Авторами проєкту є група народних депутатів від "Слуги народу" на чолі з Олександром Корнієнком та Давидом Арахамією.

Текст законопроєкту поки не оприлюднено. Однак, заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук підтвердила "Українській правді", що він стосується продовження на рік дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі.

Нагадаємо, Україна прийняла закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО восени 2014 року, але внесла в нього зміни навесні 2015 року, які так не дозволили йому запрацювати - законом передбачено, що положення про особливий статус набудуть чинності після проведення в ОРДЛО демократичних виборів і виведення найманців. При цьому термін дії закону був обмежений трьома роками.

Чинність закону добігла 18 жовтня 2017 року, але за півтора тижня до цього її продовжили на рік. У 2018 році депутати продовжили закон ще на рік, до кінця 2019 року.

У грудні 2019 Рада продовжила дію закону до 31 грудня 2020 року.