Кулеба назвав Байдена "першим президентом США, якому не треба пояснювати, що таке Україна"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що обраний президент США Джо Байден добре обізнаний щодо ситуації в Україні.

Про це Кулеба заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

"З позитиву - безумовно, добре, що Джо Байден є першим в історії президентом США, якому в перший рік роботи не треба пояснювати, що таке Україна. Які проблеми і які можливості. Я не хочу, щоб ми дивилися лише через призму проблем. Він дуже добре знає файл, і люди навколо нього теж. Не можна при цьому ігнорувати той факт, що останні рік-півтора тема України у внутрішній політиці США була болісною. До речі, Україна пройшла цей період гідно, і це треба теж зафіксувати. І сподіваємося, що це буде належно оцінено", – сказав Кулеба.

Глава МЗС вважає, що США будуть залученими до процесів реформ в Україні.

"Я думаю, що США більш інтенсивно залучатимуться до тем боротьби з корупцією, судової реформи. Але тут наш порядок денний збігається, і ми готові розвивати активну взаємодію зі США на цих треках", - додав він.

Дмитро Кулеба також сподівається на більшу підтримку з боку США у протидії російській агресії в новій адміністрації Джо Байдена.

"Ми будемо чути надалі набагато менше нереалістичних ідей щодо "побудови мостів" із Росією, що треба щось "перезавантажувати" із РФ, попри відсутність жодних конструктивних кроків із її боку. Тобто в цієї адміністрації інший у цьому плані підхід, вони пройшли певний шлях у відносинах із Росією, і Росія була теж однією з тем виборчої кампанії у США. Ми чули, що казав із цього приводу Джо Байден. Тому розраховуємо і на більшу підтримку у протидії російській агресії", - сказав міністр.

Остаточні результати президентських виборів у США стануть відомі 14 грудня, після голосування колегії виборників. Байден був оголошений низкою провідних американських ЗМІ обраним президентом США 7 листопада, через чотири дні після виборів. Він подолав поріг у 270 голосів колегії виборників, необхідний для перемоги.