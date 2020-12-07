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Штаб кандидата Павлова заявив про його перемогу на виборах мера Кривого Рогу

Костянтин Павлов отримав перемогу на 289 з 294 виборчих дільниць Кривого Рогу, Дмитро Шевчик - на п'яти.

Штаб кандидата Павлова заявив про його перемогу на виборах мера Кривого Рогу

Штаб кандидата в міські голови Кривого Рога від "ОПЗЖ" Костянтина Павлова заявив про його перемогу у голосуванні.

Про це повідомляє "Первый Городской".

"Костянтин Павлов отримав перемогу на 289 з 294 виборчих дільниць Кривого Рогу, Дмитро Шевчик - на п'яти. Він обійшов свого опонента на 17%, а це понад 28 тисяч голосів", - йдеться в повідомленні.

Всього за Павлова проголосували 97 774 виборці, що відповідає 58,5%, а за Шевчика - 69 355 (41,5%).

Близько 3,5 тисяч бюлетенів визнані зіпсованими.

Нагадаємо, вчора у Кривому Розі відбувся другий тур виборів міського голови.

В громадянські мережі "ОПОРА" заявили, що під час другого туру міського голови 6 грудня на переважній більшості дільниць не було виявлено жодних порушень.

У другому турі виборів у Кривому Розі за посаду мера змагалися Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи – За життя". Екзит-поли показали суперечливі результати.

На виборчі дільниці для голосування прийшли 170 390 криворіжців. Це 35,14% від кількості виборців, які були включені в списки.

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