У Єрмака вп’ятеро більше радників, ніж у Зеленського, - КВУ

Радниками Володимира Зеленського є: Ендрю Мак, Сергій Трофімов, Олег Устенко, Михайло Радуцький. Усі вони працюють на позаштатній основі

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак має в п’ять разів більше офіційних радників, аніж президент України Володимир Зеленський. Такі дані отримав Комітет виборців у відповідь на інформаційний запит до Офісу президента.

Станом на 23 листопада в Єрмака нараховувалося 19 радників (згодом додався ще один радник – Олексій Арестович). У Зеленського лише чотири радники, інформує пресслужба КВУ.

Повідомляється, що радниками Володимира Зеленського є: Ендрю Мак, Сергій Трофімов, Олег Устенко, Михайло Радуцький. Усі вони працюють на позаштатній основі.

Радниками Анадрія Єрмака на штатній основі є Лілія Пашинна, Олександр Козенко, Андрій Ляхович, Вікторія Романова, Вадим Голомазов; на позаштатній основі - Сергій Куніцин, Олена Говорова, Дарія Зарівна, Дмитро Дячук, Вадим Потаєв, Сергій Неклева, Руслан Магомедов, Михайло Подоляк, Микола Беззубченко, Михайло Пасічник, Адомас Аудіцкас, Олександр Роднянський, Сергій Матієнко, Тимофій Милованов.

У відповідь на запит також вказано, що інформація щодо проведення засідань групи радників Президента України відсутня, що може свідчити, що засідання взагалі не проводилися, зазначають у КВУ.

"Наявні факти свідчать, що інститут радників Президента фактично зруйновано. Показовим є не лише низька кількість радників, але й той факт, що впродовж 2020 року радники очевидно жодного разу не збиралися. Це означає, що Глава держави максимально відгороджений від об’єктивної експертної інформації, яку йому могли б надавати радники. Натомість велика кількість радників у керівника офісу – це нонсенс. Відповідно до повноважень, він мав би забезпечувати роботу Глави держави, у тому числі й організовувати роботу радників Президента", – прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.

Як повідомляли, спікера делегації України у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича 1 грудня було призначено позаштатним радником голови ОП з питань стратегічних комунікацій у сфері оборони. Єрмак назвав завданням Арестовича протидію дезінформації, узгодження позицій профільних відомств і напрацювання "єдиного голосу".