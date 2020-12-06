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В українській армії з'явилися бригади імені отамана Петра Калнишевського і гетьмана Данила Апостола

З нагоди Дня ЗСУ президент присвоїв почесні звання військовим частинам.

В українській армії з'явилися бригади імені отамана Петра Калнишевського і гетьмана Данила Апостола
Фото: mil.gov.ua

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Збройних сил України присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ.

Відповідні укази №№545/2020-550/2020 від 5 грудня оприлюднені на сайті глави держави.

Так, 44 окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України присвоєно почесне найменування "імені гетьмана Данила Апостола". Надалі її будуть називати 44 ОАБр імені гетьмана Данила Апостола Сухопутних військ ЗСУ.

27 реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України - почесне найменування "імені кошового отамана Петра Калнишевського". Надалі її будуть називати 27 реактивна артилерійська бригада імені кошового отамана Петра Калнишевського Сухопутних військ Збройних Сил України.

12 окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України - почесне найменування "імені генерал-хорунжого Віктора Павленка". Надалі її називатимуть 12 окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ Збройних Сил України.

18 окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування "імені Ігоря Сікорського". Надалі її будуть називати 18 окрема бригада армійської авіації імені Ігоря Сікорського Сухопутних військ Збройних Сил України.

169 навчальному центру Сухопутних військ Збройних Сил України присвоєно почесне найменування "імені князя Ярослава Мудрого".

1 радіотехнічній бригаді Повітряних Сил Збройних Сил України почесне найменування "Галицько-Волинська".

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