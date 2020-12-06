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У Києві відбулася Акція солідарності з військовослужбовицями проти сексуальних домагань

Попри розширення доступу жінок до військової служби, їхня особиста безпека й досі під загрозою, зазначили організатори.

Сьогодні, 6 грудня у Києві на Михайлівській площі відбулася Акція солідарності з військовослужбовицями проти сексуальних домагань.

Захід організувала Amnesty International Ukraine.

В акції взяли участь, зокрема, координаторка Amnesty International в Україні Юля Донцова, заступниця голови ГО “Жіночий ветеранський рух” Катерина Приймак і представники проєкту “Невидимий батальйон”.

“Попри розширення доступу жінок до військової служби, їхня особиста безпека й досі під загрозою. Попереднє анонімне опитування Невидимого батальйону серед ветеранок і ветеранів засвідчило, що приблизно 70% опитаних були постраждалими або свідками сексуальних домагань в українській армії”, – йдеться на сторінці організатора.

Зазначається, що їхні історії й досі замовчуються через недовіру, осуд, страх і неможливість притягнути винних до відповідальності.

“Військова Валерія Сікал стала однією з перших, хто 2018 року відкрито заявили про сексуальні домагання в ЗСУ. Протягом року вона потерпала від домагань із боку командира і весь цей час не могла почуватися безпечно на омріяній роботі. Командир повністю керував життям жінки: він не підписував їй лікарняний, коли вона зірвала спину, і не давав відпустку на день весілля із її чоловіком. Тоді Валерії увірвався терпець. Вона звільнилася з військової частини й подала заяву до поліції щодо дій командира. Минуло майже два роки, але її справу досі не передали до суду. Ця ситуація – іще одне свідчення того, що українська система правосуддя нездатна захистити військовослужбовиць поки ті відважно захищають Україну”, – додали в Amnesty International Ukraine.

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