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У Києві чоловік під час пожежі вистрибнув з п'ятого поверху

Чоловіка госпіталізували з переломом ноги.

У Києві внаслідок пожежі в багатоповерхівці постраждало троє людей, один з них вистрибнув з п'ятого поверху.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"В наслідок пожежі 2 жінки з отруєнням продуктами горіння були оглянуті медиками на місці, від подальшої госпіталізації вони відмовилися. Крім того, чоловіка, попередньо, в стані наркотичного сп'яніння, ще до прибуття рятувальників, вистрибнув з вікна 5-поверху, якого з переломом нижньої кінцівки було госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги" - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба ДСНС

За допомогою пожежної драбини вогнеборці евакуювали 5 людей, ще 25 вивели сходами на безпечну відстань.

Фото: пресслужба ДСНС

Внаслідок пожежі квартира згоріла повністю, в загальному коридорі закопчено стіни та стелю з 1 по 5 поверхи.На місці події було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 42 особи особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Фото: пресслужба ДСНС

Причини займання ще встановлюють.

Нагадаємо, у вересні у Києві людина вилізла на кондиціонер на 23-му поверсі, рятуючись від пожежі поверхом вище. Пожежу ліквідували, у квартирі знайшли тіло чоловіка.

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