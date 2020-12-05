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У Києві стартував перший курс кризових перемовників для поліцейських

Така необхідність виникла після сотень повідомлень про замінування та самогубства і збільшення випадків захоплення заручників.

У Києві стартував перший курс кризових перемовників для поліцейських

На базі тренінгового центру поліції Києва стартував перший тренінг для поліцейських, які виявили бажання стати фахівцями у кризових перемовинах.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

Така необхідність виникла після сотень повідомлень про замінування та самогубства, а також збільшення випадків захоплення заручників.

Участь у відкритті курсу взяв керівник столичного главку поліції Андрій Крищенко. “За цей рік сталося багато небезпечних ситуацій у різних містах України, почастішали виклики про захоплення заручників та замінування. Тому ми врахували всі аспекти діяльності та практичний досвід інших країн і вирішили створити групу перемовників у кризових ситуаціях. Це потрібно для того, аби максимально професійно діяти для мирного вирішення ситуацій”, – сказав він.

До проведення занять залучені професійний перемовник столичної поліції Вадим Рахліс, фахівець із медіації Андрій Бігдан, режисер Сергій Тихонов. Фахівці проводять заняття з поліцейськими та готують їх до можливих переговорів з особами, котрі погрожують життю і здоров’ю людей або ж хочуть завдати шкоди собі.

“Ми впевнені, що курси є необхідними та корисними у поліцейській роботі. Аби мінімізувати ризик загострення небезпеки для людей, на виклик буде залучатись група кризових перемовників”, – додала тимчасово виконувач обов’язків начальника управління кадрового забезпечення поліції Києва Вікторія Азарова.

Наразі курс проходять 15 правоохоронців. Це працівники різних структурних підрозділів, які виявили бажання та були відібрані керівниками для проходження навчання за своїми особистими якостями та професійними навичками. Курс триватиме 3 місяця та буле складатися із 6 модулів, які передбачають теоретичний та практичний блоки, а також увагу звертатимуть на обов’язкове самостійне відпрацювання навичок перемовників.

Нагадаємо, Луцький міськрайонний суд Волинської області помістив у психіатричну лікарню "луцького терориста" Максима Кривоша (Плохого). Він у липні захопив автобус із пасажирами в центрі міста.

Кривош близько 10 годин утримував 13 людей в автобусі в центрі Луцька, після чого здався правоохоронцям. До цього президент України Володимир Зеленський виклав на своїй сторінці у Facebook відео, яке від нього вимагав терорист. Допис після звільнення заручників видалили.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляв, що луцького терориста відправлять на психологічну експертизу. Він зазначив, що Кривош отримає тривалий термін ув'язнення.

23 липня Луцький міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід - два місяці тримання під вартою без права внесення застави.

Кривошу висунули звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

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