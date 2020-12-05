“Шлюбний аферист”, перебуваючи у СІЗО, “розвів” жінок на 1,3 млн грн

У Києві викрито “шлюбного” афериста, який перебуваючи під вартою у СІЗО, заволодів коштами ще декількох потерпілих.

Зловмисника викрила Київська міська прокуратура спільно з працівниками державної установи “Київський слідчий ізолятор” та Кіберполіцією.

Згідно з матеріалами слідства, громадянин Молдови, перебуваючи під вартою у Київському слідчому ізоляторі, незаконно використовував мобільний телефон та через Інтернет знайомився із жінками. Надалі, вводячи потерпілих в оману, зловмисник заволодівав їхніми грошовими коштами та майном.

За попередніми даними, “шлюбний аферист” заволодів коштами та ювелірними виробами 5 потерпілих на загальну суму 1 млн 300 тис. грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення аферисту про підозру. Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюватиме Київська місцева прокуратура № 10.

Нагадаємо, 34-річний громадянин Республіки Молдова уже відбував покарання за вчинення аналогічних злочинів, однак продовжив вчиняти шахрайські дії. Так, представляючись працівником Адміністрації Президента чи акціонером іноземного банку, чоловік вводив в оману жінок, обіцяючи одружитися. Одночасно аферист встигав ошукати і їхніх родичів, пропонуючи участь у спільному бізнесі та отримуючи на це кошти.

Чоловік перебував у міжнародному розшуку та був затриманий у столиці у травні 2018 року. А вже у червні 2018 року аферист втік з-під варти. Він підкупив конвоїра, який звільнив його, пішов з ним у ресторан і в бордель. У результаті суд засудив правоохоронця до п'яти років в'язниці.

Однак невдовзі афериста затримали та повернули у СІЗО.

На сьогодні, окрім останніх епізодів, зловмиснику інкримінують 7 доведених фактів шахрайства на суму понад 1,5 млн гривень, у зв’язку з чим йому було оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.