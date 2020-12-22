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Правоохоронці викрили міжнародну шахрайську схему, на якій заробляли до 10 млн євро щомісяця

Більшість потерпілих – громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії.

Правоохоронці викрили міжнародну шахрайську схему, на якій заробляли до 10 млн євро щомісяця
Фото: William Iven/Unsplash

Правоохоронці викрили масштабну міжнародну шахрайську схему заволодіння коштами фізичних осіб, до якої причетні громадяни України та іноземці.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

З 2017 по 2020 роки шахраї залучали гроші під виглядом прибуткових інвестицій через спеціально створені веб-ресурси.

"Протиправну діяльність в рамках міжнародного співробітництва викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Серед міжнародних партнерів: Євроюст, Європол (SIENA), Генеральна прокуратура міста Бамберга Федеративної Республіки Німеччина", - зазначили правоохоронці.

Працювала схема наступним чином: інтерфейс спеціально створених сайтів імітував угоди з купівлі-продажу різного роду активів (банківських металів, іноземної валюти, цінних паперів). Потім інвесторам відображалося фіктивне зростання прибутку від вкладених коштів у 100 і більше разів. Коли ж вкладники подавали заявку на переведення прибутку в готівку, їм телефонували працівники спеціально створених "колл-центрів" та вимагали внесення збору за обслуговування та комісії - додатково 15% від суми отриманих коштів.

Після здійснення платежів, акаунти інвесторів блокували, а розміщені там кошти привласнювали організатори схеми.

Більшість потерпілих – громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії. Німецькі правоохоронці отримали численні звернення щодо привласнення коштів. Працівники європейських правоохоронних органів провели обшуки житлових приміщень та колл-центрів у Сербії та Болгарії – дев'ятьох причетних осіб затримали.

Орієнтовний місячний оборот міжнародної шахрайської схеми – від 8 до 10 млн євро. Кошти інвесторів зараховувались на рахунки підконтрольних організаторам компаній у Великій Британії, Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах. У подальшому незаконно отримані кошти легалізовували.

18 грудня українські правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних українців. За результатом виявили та вилучили грошові кошти в еквіваленті понад 1 млн оларів США, "чорнові" записи, документи на офшорні компанії, через які виводилися кошти, комп’ютерну техніку та інші речі, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів справи.

Наразі на рухоме та нерухоме майно загальною вартістю понад 50 млн євро накладено арешти, у тому числі - на елітні автомобілі та нерухомість.

Нагадаємо, у серпні CБУ заблокувала фінансову піраміду, власники якої присвоїли понад $250 млн.

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