Снігу на плесі немає, але лід - нерівний і до катання на ковзанах не придатний.

У Міжгірському районі Закарпаття замерзло найбільше за площею високогірне озеро України - Синевир.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Наразі плесо розташованої на висоті 989 м над рівнем моря водойми повністю вкрите кригою. Денна температура повітря тут становить -3 градуси за Цельсієм.

Зараз озеро можна пройти вздовж і впоперек, дістатися центрального острівка з українським прапором та перейти замерзлою водою до пам'ятника Сині та Виру на протилежному березі.

Снігу на плесі немає, але лід - нерівний і до катання на ковзанах не придатний. Тріщин на поверхні немає.

Фото: ukrinform.ua

Синевир - найбільше й найглибше високогірне озеро України та відома туристична атракція однойменного національного парку. Озеро утворилося внаслідок перекриття гірського потоку кам'янистими породами після землетрусу 10-11 тисяч років тому. Площа водного плеса становить 4-5 га, його глибина - 8-10 м.

Купатися у Синевирі заборонено. Вода тут холодна і навіть улітку максимально нагрівається лише до +13 градусів.

Нагадаємо, станом на 24 грудня минулого року у Національному природному парку "Синевир" ведмеді не впали у сплячку через занадто високу температуру повітря.