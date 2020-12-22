СБУ викрила бізнесмена, який за хабарі хотів постачати неякісні товари для національних збірних

Підозрюваного та його спільника затримано під час спроби передати чиновникам пакет сфальсифікованих документів.

Служба безпеки України викрила бізнесмена, який пропонував посадовцям одного із державних підприємств, підпорядкованих Мінмолодьспорту, хабарі за зміну умов тендерів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що бізнесмен був учасником та переможцем багатьох конкурсів на поставки продукції для потреб нацзбірних. Проте, його товари не відповідали якісним характеристикам, або він не міг вчасно забезпечити їх поставки. Загальна сума хабара, який він запропонував посадовцям, - понад 2 млн гривень.

"Співробітники спецслужби встановили, що комерсант також використовував механізм так званого «тендерного тролінгу». Підконтрольні ділку комерційні структури брали участь у конкурсних торгах з аномально низькими ціновими пропозиціями. Але, фактично, організатор взагалі не мав товарів, які були предметом закупівель", - йдеться у повідомленні.

Потім бізнесмен виходив на легальних виробників продукції, у яких він виграв тендер, і пропонував продати йому продукцію за цінами нижчими за собівартість. В інших випадках він пропонував "відкупитися" від нього за відмову від перемоги у торгах.

Правоохоронці затримали підозрюваного та його спільника під час спроби передати чиновникам пакет сфальсифікованої документації. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, у серпні минулого року СБУ повідомила про підозру в розтраті 8 млн гривень головлікарю Мінспорту.