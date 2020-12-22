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Резніков про блокування Росією обміну утримуваними особами: "Можливо, зараз немає тих, хто їх цікавить"

Окупантам "не подобається" постанова України про місцеві вибори. 

Резніков про блокування Росією обміну утримуваними особами: "Можливо, зараз немає тих, хто їх цікавить"
Фото: Макс Левин

З липня представники Росії у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу блокують питання обміну утримуваними особами. Винести питання обміну окремо від інших питань неможливо.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" повідомив віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій, заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков.

"Для тих, хто ухвалює рішення з російської сторони, ці люди не мають ніякого значення. Так, було кілька етапів звільнення. Але ж не забувайте — вони отримали взамін тих, хто був їм потрібен. Можливо, зараз немає тих, хто їх цікавить", - заявив він.

Олексій Резніков додав, що рік тому під час нормандського саміту в Парижі було домовлено про обмін "всіх на всіх".

"Вони не поспішають і вигадують різне: “український парламент ухвалив постанову про місцеві вибори, вона нам не подобається”. Чого не подобається? В 2015-му році вона вам подобалася", - зазначив Резніков.

Він підкреслив, що в Мінських домовленостях прописана лінія дотику станом на 2014 рік. Згідно з нею, Дебальцеве має знаходитися під контролем України, а воно зайняте окупаційними військами РФ. На питання звільнення Дебальцева представники країни-окупанта відповідають: "Вже склалося, як склалося".

Нагадаємо, що останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях "ДНР" і "ЛНР" заявили, що українська сторона передала 14 осіб.

Українська сторона у складі ТКГ пропонувала провести обмін полоненими до 24 грудня цього року. За словами радника з інформаційної політики Олексія Арестовича, тривала "практична робота" з підготовки очної зустрічі в "нормандському форматі". 

Російська сторона зі свого боку заявляла, що розблокує питання взаємного звільнення утримуваних людей тільки після погодження дорожньої карти реалізації мінських угод у Тристоронній контактній групі (ТКГ) та її схвалення Верховною Радою.

У листопаді Україна передала російській стороні списки з 11 осіб для взаємного звільнення до кінця року. 

У грудні представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш повідомив, що Росія продовжує блокувати взаємний обмін утримуваними особами, вимагаючи від України прийняти "мирний план", запропонований представниками окупованих територій Донбасу.

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