Окупанти шість разів порушили режим тиші на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Протягом доби 21 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Двоє військових отримали поранення.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих пострілів двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення. Їх доставили до медичного закладу, де надали медичну допомогу. Стан здоров’я поранених - задовільний.

На цьому ж напрямку, але вже біля Луганського, бойовики відкривали вогонь в бік українських позицій із мінометів 82-го калібру, великокаліберного кулемету та гранатометів. Поблизу населеного пункту Шуми також провокували ЗСУ, вівши вогонь з гранатометів та мінометів 82-го калібру.

У районі відповідальності угруповання "Схід" окупанти один раз порушили режим припинення вогню та здійснили два неприцільних постріли зі станкового протитанкового гранатомету неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

У штабі наголосили, що на численні обстріли противника українські військові відкрили вогонь у відповідь.

"Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, раніше також повідомили, що український військовослужбовець потрапив у полон російсько-окупаційних військ на Донбасі. Його відсутність виявили 17 грудня.