У справі ТОВ "Оптимумспецдеталь" про корупцію в оборонній сфері з'явився восьмий підозрюваний

Ссьогодні, 21 грудня, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в отриманні 950 тис. гривень неправомірної вигоди особі, яка забезпечувала вплив на ухвалення рішення гендиректором державної компанії "Укрспецекспорт". Її дії кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу (зловживання впливом).

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що підозрюваний разом із іншими особами у 2015-2017 роках реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК "Укроборонпром" із використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших суб’єктів господарювання.

Завдяки зусиллям підозрюваного, "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому". За це він отримував неправомірну вигоду, яка, за домовленостями, мала складати 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором підозрюваниий отримав 950 тис. гривень.

Слідство перекнане, що це не єдиний випадок протиправної діяльності. Решту фактів наразі доводять.

Розслідування детективи НАБУ здійснюють із листопада 2019 року.

Наразі вже встановлено вісім учасників корупційної схеми. Із них дві особи засуджено, троє - на лаві підсудних. Ще троє залишаються підозрюваними (із особою, якій наразі повідомлено про підозру).

Також встановлено, що за час дії схеми "Укроборонпрому" було поставлено товарів на суму близько 165 млн гривень, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн гривень, із яких 25,77 - податок на додану вартість, 23,57 - податок на прибуток.

Нагадаємо, в кінці лютого 2019 року навколо "Укроборонпрому" виник гучний корупційний скандал. Журналісти Bihus.info повідомили, що державні оборонні заводи закуповували для військової техніки деталі з Росії. Запчастини завозили контрабандою, їх якість не перевіряли, й іноді в Україну потрапляв звичайний металобрухт. Контрабанду відмивали через фірми-прокладки, які перебували під контролем осіб, наближених до "Укроборонпрому". Прибуток ділилася між учасниками схеми.

Розслідування базується на листуванні, яку злило редакції анонімне джерело у 2018 році. Там були вказані імена, дати, суми хабарів і відкатів.

Основними фігурантами розслідування є власник компанії "Оптимумспецдеталь" Андрій Рогоза і його бізнес-партнери Віталій Жуков і Ігор Гладковський, син першого заступника голови РНБО Олега Гладковського.

30 квітня повідомлялося, що НАБУ й САП повідомили про підозру через корупційні дії в оборонній сфері шістьом особам, серед яких – колишній заступник міністра оборони Ігор Павловський і фактичні керівники ТОВ "Оптимумспецдеталь" – компанії-постачальника запчастин підприємствам ДК "Укроборонпром".

У травні 2020 Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в 5 млн гривень керівнику "Оптимумспецдеталі" Жукову.