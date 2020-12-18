​Зеленський програє битву з корумпованою системою, яку хотів змінити, - Bloomberg

"Реформи, що відбулися в Україні після 2014 року, розвалюються".

Президент України Володимир Зеленський програє битву з корумпованою політичною системою, яку хотів змінити.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Автори статті зазначають, що реформи, які здобувалися непростим шляхом після антиурядових протестів та втечі з країни Віктора Януковича у 2014 році, зараз розвалюються.

"Окрім викриття його недосвідченості (42-річний чоловік був популярним телевізійним коміком перед тим, як обійняв посаду), рух назад ставить під питання майбутнє нації, яка протягом десятиліть відігравала велику роль у геополітиці, неодноразово втягуючи Росію та Захід у протистояння", - пише Bloomberg.

У статті згадується конституційна криза, яка виникла після скандального рішення КСУ про скасування деяких положень антикорупційного законодавства. Автори зауважують, що спроби Зеленського звільнити суддів ні до чого не привели - це, на їхню думку, говорить про зниження авторитету Зеленського у Верховній Раді.

Крім того, зазначається, що в Міжнародному валютному фонді вже заявили, що Україна не отримає чергового траншу до кінця року, як очікувалося.

Видання цитує політичного аналітика з консалтингової фірми Ducker Frontier Марка МакНемі, який каже, що український президент "грає у дуже небезпечну гру, яка з високою ймовірністю може завершитися демонстрацією його неспроможності управляти політичними подіями".

"Структурно країна здебільшого не змінилася - нею керують олігархи, а парламент та судова влада пронизані корупцією та зовнішнім впливом", - зазначає аналітик.

Також Bloomberg наводить слова депутата п'ятьох скликань Михайла Косіва, який вважає вважає, що Зеленському важко боротися з корупцією, тому що це - "система майстерних схем, заснована на лазівках у законодавстві". Крім того, президент покладається на радників, багато з яких разом з ним прийшли з шоу-бізнесу і так само не розуміються на державному управлінні.

"Для цього потрібно мати широкий досвід та знання, яких у політичного новачка Володимира Зеленського немає", - зазначив Косів.

Bloomberg також звертає увагу на те, що за час президентства Зеленського не засудили жодного високопосадовця, а команду реформаторів замінили на посадах під час кадрової перестановки.

Видання пише, що "нездатність зробити рішучий крок та відмежуватись від минулого" позначається на рейтингу Зеленського, що падає.

Нагадаємо, за даними опитування Цетру Разумкова, 42% українців назвали Зеленського розчаруванням року, 20% - політиком року. Петра Порошенка розчаруванням року вважають 10,4% опитаних.

За Зеленського в другому турі виборів президента проголосували б 57% виборців, за Порошенка - 43%.