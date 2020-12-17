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18 грудня Київський Безпековий Форум транслюватиме онлайн дискусію на тему вакцини і глобального порятунку Анонс

Що очікувати і що слід робити Україні?

18 грудня Київський Безпековий Форум транслюватиме онлайн дискусію на тему вакцини і глобального порятунку

18 грудня о 12:00 Київський Безпековий Форум транслюватиме нову онлайн дискусію.

Головна тема – вакцина і глобальний порятунок від коронавірусу.

- Як діє влада передових світових економік для боротьби з пандемією і для подолання світової кризи?

- Які висновки дає національний досвід Британії, Канади і Німеччини?

- Що очікувати і що слід робити Україні?

Про ці та інші питання йтиметься у розмові за участю унікального кола учасників:

Мелінда Сіммонс, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні.

Лариса Ґаладза, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні.

Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні.

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.

Данило Лубківський, Заступник Міністра закордонних справ України і дипломатичний радник Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках, член Наглядової ради Фонду «Відкрий Україну» і Київського Безпекового форуму, модератор.

Трансляція на ресурсах:

- YouTube Фонду «Відкрий Україну»: https://bit.ly/2YYesPc;

- Facebook Арсенія Яценюка: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/;

- Facebook КБФ: https://www.facebook.com/ksfopenukraine/;

- Сайті КБФ: https://ksf.openukraine.org/ua.

Київський Безпековий Форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.

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