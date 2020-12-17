Зеленський: завдання кожного українського посла - залучення інвестицій в Україну

Президент Володимир Зеленський вважає, що завдання кожного українського посла - залучення прямих іноземних інвестицій в Україну, просування вітчизняного експорту та відстоювання інтересів українського бізнесу за кордоном.

Про це він заявив під час відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України, повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський наголосив, що наразі Міністерство закордонних справ має розробити модель ключових критеріїв оцінки ефективності роботи послів в економічному напрямку.

"Для України важливо бути інтегрованою у світову економіку. Бачу, що напрямок економічної дипломатії отримав у МЗС певне оновлення, але поки що ми не бачимо кінцевого результату. Завдання кожного посла у цій сфері такі: залучення прямих іноземних інвестицій в Україну, а також просування далі українського експорту, відстоювання інтересів українського бізнесу за кордоном", - сказав президент.

Він зауважив, що "з очевидних причин", зокрема - через пандемію коронавірусу, обсяги товарообігу між країнами цього року впали в усьому світі.

"Але сьогодні кожен дипломатичний представник Української держави має шукати всі можливості для відновлення та збільшення товарообігу. Пропонуйте, будь ласка, ваші нові ідеї, вносьте пропозиції щодо відкриття нових переговорів про зони вільної торгівлі не лише товарами, а й послугами, вивчайте ринки своїх країн перебування, знайомтеся з основними імпортерами та ритейлерами. У нинішніх умовах посол має стати найкращим українським економістом у своїй країні перебування", зазначив Зеленський.

Він додав, що економічна співпраця не має обмежуватися лише Європою, США та Канадою, адже значний потенціал для економічного співробітництва мають також ринки Близького Сходу, зокрема - країн Перської затоки, Африки, Азії та Південної Америки.

Президент розповів, що за рік він провів 67 телефонних переговорів з очільниками держав та рядів, і значна частка цих розмов була присвячена економіці.

Нагадаємо, наприкінці листопада голова МЗС Дмитро Кулеба запропонував кандидатуру ексміністра фінансів Оксани Маркарової на посаду посла України в США. На питання, чи не зведуться україно-американські відносини тільки до питань фінансової допомоги, Кулеба відповів, що це - "надумана проблема".

Кулеба впевнений, що Маркарова стане ефективним послом в США і буде "не просити гроші, а шукати їх".