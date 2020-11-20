Ексміністр фінансів Маркарова може стати новим послом України в США

Міністр закордонниих справ Дмитро Кулеба запропонував кандидатуру ексміністра фінансів Оксани Маркарової на посаду посла України в США.

Про це Кулеба повідомив у фейсбуці.

Він зазначив, що нинішній посол Володимир Єльченко "є класиком української дипломатії", і претензій до його роботи немає. "Але принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував", - зазначив Кулеба.

Він нагадав, що канидадатуру нового посла на розгляд президента вносить міністр закордонних справ.

"Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової. Процедура її оформлення запущена, але традиційно займає певний час. Можу дати лише одну пораду - судіть про призначення за підписаним Указом Президента, а не публікаціями в пресі", - зазначив Кулеба.

"У разі призначення Україна вперше матиме у Вашингтоні посла, яку добре знають і в Адміністрації США, зокрема в Держдепі та Міністерстві фінансів, так і у МВФ. Про те, що Маркарову відправляють лише "вибивати" гроші з МВФ - це маячня. Важлива правда також в тому, що Маркарова буде перша в історії пані Посол України в США. Це безумовні плюси... Колишня і успішна міністр фінансів за визначенням не може бути поганим дипломатом. Там просто посада не дозволяє не бути дипломатом", - додав голова МЗС.

Володимир Єльченко був призначений послом України в США менше року тому, в грудні 2019. Його попередник Валерій Чалий був послом України в США, Антигуа і Барбуда, Тринідаді й Тобаго з липня 2015 по липень 2019.

Нагадаємо, Маркарова працювала в Міністерстві фінансів з березня 2015 року. 29 квітня 2016 року вона була призначена на посаду першої заступниці міністра фінансів, а 8 серпня 2016 року – урядовою уповноваженою із питань інвестицій.

Після звільнення глави Мінфіну Олександра Данилюка 7 червня 2018 року Маркарова була призначена виконувачкою обов'язків міністра, а 22 листопада 2018 року – очолила міністерство.

У березні 2020 року Маркарова пішла у відставку. Пізніше вона говорила, що вирішила повернутися в бізнес.