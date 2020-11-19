В ОП вважають, що обшуки в Музеї Революції Гідності не варто було проводити напередодні річниці Майдану

"Невже було обов’язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними?".

В Офісі президента Володимира Зеленського прокоментували обшуки в приміщенні Музею Революції Гідності і наголошують, що наразі немає термінової необхідності для таких слідчих дій.

Про це повідомила пресслужба ОП.

"Сьогодні правоохоронці провели обшуки в приміщенні Музею Революції Гідності. Будемо відвертими: така новина вже починаючи із заголовка не може не викликати різних, дуже полярних емоцій. Зокрема, вкрай деструктивних. Але хочемо підкреслити кілька важливих речей для всіх нас – і для тих, хто сьогодні обурився, і для тих, хто глузував, і для тих, хто просто хоче розібратися, що сталося", - йдеться у повідомленні.

В Офісі президента зауважили, що той факт, що обшуки відбулися чітко напередодні річниці початку Майдану не може не викликати занепокоєння.

"Невже було обов’язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними? Зрозуміло, що це точно не сприяє суспільній злагоді у державі. А правоохоронці повинні враховувати й такі речі, коли немає термінової необхідності для слідчих дій", - наголосили в ОП.

Крім того, зазначається, що події у Музеї пов'язані з конкретними звинуваченнями - у розтраті коштів.

"Якщо гроші справді розтрачені, якщо дійсно було зловживання службовим становищем, то це легко довести. А отже, всі все побачать. У цьому має бути чіткий правовий шлях, тому що будь-яке цивілізоване суспільство зацікавлене в коректному виконанні законів задля запобігання правопорушенням у державі. Ще раз наголосимо на ключовому: емоцій у ці дні щороку й так дуже багато, тому не варто штучно додавати нових. Особливо не варто це робити шляхом добре відомих політичних спекуляцій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 19 листопада, у Музеї Революції Гідності провели обшук. Директор музею Ігор Пошивайло у коментарі LB.ua повідомив, що обшуки пов'язані з перевіркою фінансово-економічної діяльності Музею, зокрема з проєктуванням Меморіального комплексу.

У поліції Києва заявили, що виявлено фінансові порушення в музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень. Основні ж слідчі дії ведуться щодо генпідрядника, котрий мав збудувати меморіальний комплекс, на що йому виділили 111 млн гривень авансу. На рахунках залишилося тільки близько 10 млн, роботи з будівництва музею виконані не були.

Напередодні, 17 листопада, Музей Революції Гідності оприлюднив заклик до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та інших органів державної влади, онлайнових, друкованих, аудіовізуальних ЗМІ. У ньому йшлося про те, що в цьому році в медіа почастішали випадки вживання деякими українськими політиками, політологами, журналістами словосполучення "державний переворот" для позначення подій листопада 2013-го – лютого 2014 року.

Крім того, 19 листопада, Державне бюро розслідувань викликало на допити людей, які були лідерами Євромайдану. Заявником у справі є Ренат Кузьмін – чинний нардеп від ОПЗЖ.