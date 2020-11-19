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Гончаренко оголосив про створення міжфракційного об'єднання з розвитку "зеленої" енергетики в Україні

Він зазначив, що за останні 10 років в сектор виробництва електричної енергії з поновлюваних джерел вкладено $12 млрд інвестицій.

Гончаренко оголосив про створення міжфракційного об'єднання з розвитку "зеленої" енергетики в Україні
Фото: пресс-служба

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко оголосив про створення у Верховній Раді міжфракційного об'єднання "Чиста енергія - здорове навколишнє середовище", метою якої названо розвиток в Україні "зеленої" енергетики.

"Сьогодні [17 листопада] у Верховній Раді створено міжфракційне об'єднання "Чиста енергія - здорове навколишнє середовище". До його складу увійшли 25 депутатів з усіх фракцій і груп, що демонструє важливість теми, з якої ми плануємо працювати", - повідомив Гончаренко.

При цьому він зазначив, що за останні 10 років в сектор виробництва електричної енергії з поновлюваних джерел вкладено $12 млрд інвестицій. Цей показник становить приблизно третину від усіх інвестицій, залучених в українську економіку, за даний часовий період. Але інвестиції - не єдиний позитивний результат розвитку ВДЕ, зазначає Гончаренко.

"Це далеко не всі плюси, які нам дає відновлювальна енергетика як в короткостроковій, так і довгостроковій перспективі. Саме тому ми повинні бути впевнені, що ми будемо забезпечені чистою енергією, а наше довкілля буде захищена", - вказує нардеп.

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