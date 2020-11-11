Кабмін перенаправив гроші з будівництва доріг на потреби боротьби з коронавірусом, - Гончаренко

Уряд скоротив видатки на розвиток автомобільних доріг на 895 578,3 тис. грн, ці гроші передадуть МОЗу для забезпечення лікарень киснем.

Кабінет Міністрів України перенаправив гроші, які мали йти на будівництво доріг, на потреби боротьби з коронавірусом.

Про це повідомив у Telegram народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Кабмін скоротив видатки на розвиток автомобільних доріг на 895 578,3 тис. грн, ці гроші передадуть МОЗу для забезпечення лікарень киснем", - написав нардеп.

За його словами, Кабмін виділив Міністерству охорони здоров'я 895 578,3 тис. грн для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з СОVID-19. Саме на цю суму уряд скоротив видатки на програму «Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування державного значення», щоб у МОЗ могли закупити кисень.

Фото: Олексій Гончаренко

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко у коментарі LB.ua повідомляв, що станом на 3 листопада киснем забезпечено 19 972 ліжка, відведених під ковід.

Він пояснив, що йдеться як про централізовану розводку кисню, так і про концентратори - вони теж рахуються в статистиці як кисневі точки.

Ляшко розповідає, що відповідне завдання (забезпечити киснем 80% ковідних ліжок) було поставлене перед головами обласних адміністрацій ще у серпні. “Вони обіцяли, що все буде зроблено, - каже Віктор Ляшко. - У вересні ми аналізуємо ситуацію і бачимо, що кількість ліжок з киснем не збільшується. Знову всіх збираємо і питаємо: “Що відбувається, у вас не вистачає грошей?” Кажуть, що так, не вистачає грошей. Збираємо потребу, 10 жовтня передаємо в регіони субвенцію - 572 млн. грн. Доводимо кошти до місця призначення і просимо регіони сказати, скільки вони до 1 листопада встигнуть забезпечити кисню. Вони показують: обладнаємо 17 тисяч ліжок, на додачу до тих 16, які вже були. Але станом на 3 листопада вони обладнали тільки 3600, тобто, загалом маємо 19,972 ліжка з киснем. Сьогодні прем’єр провів ще раз селекторну нараду, ще раз пройшлись по кожній області, по кожній цифрі, по кожній потребі”.

Нагадаємо, у квітні в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. Спочатку його обсяг планувався на рівні 64,7 млрд гривень. Ці кошти планували направляти на першочергові та пріоритетні напрямки протидії поширенню коронавірусу.

Однак у червні Верховна Рада проголосувала за зміни в держбюджет, дозволивши таким чином витрачати кошти з коронавірусного фонду на ремонт доріг.

У липні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів розподілив усі 66 млрд гривень Фонду боротьби з COVID-19. 35 млрд із цієї суми використають для реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг.

На охорону здоров’я було виділено 16 млрд, повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів. Ця сума – на підвищені зарплати медикам, забезпечення їх засобами індивідуального захисту, закупівлю обладнання для лікарень, будівництво та реконструкцію приймальних відділень опорних медзакладів.

Ще близько 7 млрд пішло на фінансування фонду з безробіття. З них 2,7 млрд виділено на допомогу з часткового безробіття. 1,2 млрд пішло для фізичних осіб-підприємців, які не можуть працювати через карантин.

2,5 млрд спрямовано на доплати військовослужбовцям, поліцейським і відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення.