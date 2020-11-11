Кабмін перенаправив гроші з будівництва доріг на потреби боротьби з коронавірусом, - Гончаренко

Кабінет Міністрів України перенаправив гроші, які мали йти на будівництво доріг, на потреби боротьби з коронавірусом.
Про це повідомив у Telegram народний депутат України Олексій Гончаренко.
"Кабмін скоротив видатки на розвиток автомобільних доріг на 895 578,3 тис. грн, ці гроші передадуть МОЗу для забезпечення лікарень киснем", - написав нардеп.
За його словами, Кабмін виділив Міністерству охорони здоров'я 895 578,3 тис. грн для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з СОVID-19. Саме на цю суму уряд скоротив видатки на програму «Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування державного значення», щоб у МОЗ могли закупити кисень.
Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко у коментарі LB.ua повідомляв, що станом на 3 листопада киснем забезпечено 19 972 ліжка, відведених під ковід.
Він пояснив, що йдеться як про централізовану розводку кисню, так і про концентратори - вони теж рахуються в статистиці як кисневі точки.
Ляшко розповідає, що відповідне завдання (забезпечити киснем 80% ковідних ліжок) було поставлене перед головами обласних адміністрацій ще у серпні. “Вони обіцяли, що все буде зроблено, - каже Віктор Ляшко. - У вересні ми аналізуємо ситуацію і бачимо, що кількість ліжок з киснем не збільшується. Знову всіх збираємо і питаємо: “Що відбувається, у вас не вистачає грошей?” Кажуть, що так, не вистачає грошей. Збираємо потребу, 10 жовтня передаємо в регіони субвенцію - 572 млн. грн. Доводимо кошти до місця призначення і просимо регіони сказати, скільки вони до 1 листопада встигнуть забезпечити кисню. Вони показують: обладнаємо 17 тисяч ліжок, на додачу до тих 16, які вже були. Але станом на 3 листопада вони обладнали тільки 3600, тобто, загалом маємо 19,972 ліжка з киснем. Сьогодні прем’єр провів ще раз селекторну нараду, ще раз пройшлись по кожній області, по кожній цифрі, по кожній потребі”.
Нагадаємо, у квітні в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. Спочатку його обсяг планувався на рівні 64,7 млрд гривень. Ці кошти планували направляти на першочергові та пріоритетні напрямки протидії поширенню коронавірусу.
Однак у червні Верховна Рада проголосувала за зміни в держбюджет, дозволивши таким чином витрачати кошти з коронавірусного фонду на ремонт доріг.
У липні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів розподілив усі 66 млрд гривень Фонду боротьби з COVID-19. 35 млрд із цієї суми використають для реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг.
На охорону здоров’я було виділено 16 млрд, повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів. Ця сума – на підвищені зарплати медикам, забезпечення їх засобами індивідуального захисту, закупівлю обладнання для лікарень, будівництво та реконструкцію приймальних відділень опорних медзакладів.
Ще близько 7 млрд пішло на фінансування фонду з безробіття. З них 2,7 млрд виділено на допомогу з часткового безробіття. 1,2 млрд пішло для фізичних осіб-підприємців, які не можуть працювати через карантин.
2,5 млрд спрямовано на доплати військовослужбовцям, поліцейським і відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення.