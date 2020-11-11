​Китайські техногіганти подешевшали на $280 млрд через наміри регулятора обмежити їхню владу

Акції Alibaba впали майже на 10%, Xiaomi - більш ніж на 8%.

Фото: EPA/UPG Джек Ма, гендиректор Alibaba

Акції китайських технологічних компаній різко подешевшали після того, як влада КНР оголосила про розробку нових антимонопольних правил.

Як пише CNBC, акції Alibaba на біржі в Гонконгу впали на 9,8%, Xiaomi - на 8,2%, Tencent - на 7,4%, Meituan Dianping - на 9,7%, JD.com - на 9,2%. За одну торгову сесію сукупна ринкова вартість цих компаній зменшилася на 280 млрд доларів.

Загалом індекс Hang Seng TECH упав на 6,2%.

Фото: hsi.com.hk

Це стало наслідком рішення китайського регулятора - Державної адміністрації з регулювання ринку КНР - запровадити нові правила, направлені на стримування монополізму інтернет-компаній.

Подробиці поки що невідомі, але цей процес відбувається на фоні великого скандалу із зупинкою IPO компанії Ant Group у Шанхаї та Гонконгу. Вихід Ant Group на біржу мав стати найбільшим у світі, але він зірвався через зміну регулювання в КНР.

Нагадаємо, що у США також намагаються обмежити монополізм технологічних компаній. Уже подано позов проти Google, наслідком якого може стати розділення компанії. Але враховуючи, що антимонопольне розслідування Конгресу визнало монополістами не тільки Google, а й Apple, Amazon і Facebook, цей судовий процес може бути не останнім.