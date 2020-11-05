В Киргизстані відкриють рахунок для збору коштів на погашення держборгу перед Китаєм

Зовнішній борг Киргизстану становить 4 млрд 169,6 млн доларів США, з них 1 млрд 776,29 млн доларів - кредити, взяті в "Ексімбанку" Китаю.

У Киргизстані виконувач обов'язків президента прем'єр-міністр Садир Жапаров повідомив про відкриття спеціального рахунку для збору коштів на погашення держборгу перед Китаєм.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Мігранти, які довіряють мені, а також приватні підприємці відкривають спеціальний рахунок для погашення боргу Китаю. Протягом двох-трьох днів питання вирішиться. Ми забезпечимо прозорість рахунку", - заявив Жапаров.

Раніше він зазначав, що внутрішніх ресурсів країни досить для обслуговування держборгу.

Почати кампанію зі збору коштів для погашення держборгу перед Китаєм в жовтні запропонувала депутат парламенту і голова громадського об'єднання "Рада жінок" Айнур Алтибаева. За її словами, їх об'єднання не буде збирати гроші, а тільки створить умови для початку цього процесу.

За інформацією Міністерства фінансів на 30 липня, зовнішній борг Киргизстану становить 4 млрд 169,6 млн доларів США, з них 1 млрд 776,29 млн доларів - кредити, взяті в "Ексімбанку" Китаю.

Нагадаємо, у Бішкеку з 5 жовтня проходять акції протесту, які почалися з виступів політичних партій, не задоволених підсумками парламентських виборів. Центральна виборча комісія визнала недійсними результати виборів, за результатами яких до парламенту проходили чотири з 16 партій, серед них три провладні "Бірімдік", "Мекен Киргизстан" і "Киргизстан" і опозиційна "Бутун Киргизстан".

У республіці вже створено кілька координаційних рад політичних партій з різними вимогами, зокрема - люстрації всіх політиків, відставки глави держави і розпуску парламенту попереднього скликання.

6 жовтня киргизькі ЗМІ повідомили, що прем'єр республіки Кубатбек Боронов подав у відставку. Того ж дня кандидатуру киргизького політика Садира Жапарова на цю посаду підтримав парламент країни. Жапаров був звільнений в ніч на 6 жовтня з колонії, де відбував покарання за захоплення заручника.

8 жовтня Радбез Киргизстану заявив про зникнення президента і прем'єра країни і вирішив закрити кордон. Водночас у пресслужбі Жеенбекова агентству повідомили, що президент перебуває в Бішкеку й "особисто проводить переговори з політичними силами". Ввечері прессекретарка президента заявила, що Жеенбеков не збирається у добровільну відставку.

9 жовтня Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ, згідно з яким у столиці країни Бішкеку запроваджують режим надзвичайного стану.

15 жовтня президент Киргизстну Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку. Він заявив, що не тримається за владу і не хоче залишитися в історії як президент, який стріляв у власних громадян.