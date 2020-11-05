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У Греції вводять локдаун на три тижні

Працюватимуть лише дитсадки та початкова школа, а щоб вийти на вулицю, громадянам потрібно буде надіслати смс на урядовий номер.

У Греції вводять локдаун на три тижні
Фото: facebook.com/odazakarpattya

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про тритижневий загальнонаціональний карантин, який розпочнеться у суботу вранці.

Про це повідомляє  видання Ekathimerini.

Усі магазини роздрібної торгівлі будуть закриті, а поїздки між регіонами - заборонені. Для того, щоб вийти з дому, громадянам необхідно буде надсилати спеціальні текстові повідомлення на урядовий номер.

Школи запровадять дистанційне навчання, а дитячі садки та початкові школи залишаться відчиненими.

Міцотакіс зазначив, що посилити обмеження його змушує сплеск нових випадків коронавірусу.

"Якби уряд чекав, а вжиті заходи не спрацювали, навантаження на лікарні було б нестерпним", - пояснив він. Прем'єр також додав, що уряд буде фінансово підтримувати громадян, які постраждають від карантину.

Нагадаємо, через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу країни Євросоюзу повертають жорсткі карантинні  обмеження. Так, наприклад, 1 листопада Бельгія повернулася до режиму суворої ізоляції. Повідомлялося, що карантин у країні буде діяти до створення вакцини від коронавірусу.

В Україні не розглядають можливості впровадження повторного повного локдауну, оскільки це вкрай негативно вдарить по економіці. Проте розглядається варіант впровадження нової карантинної зони – крім червоної, помаранчевої, жовтої і зеленої, може з'явитися ще умовно названа чорна. 

Також уряд розглядає варіант введення карантину вихідного дня - з вечора п'ятниці до ранку понеділка. Він передбачає закриття фудкортів, ресторанів, окрім роботи на виніс.

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