МОЗ пропонує посилити карантин і закрити спорт-комплекси, басейни і розважальні центри

Обмеження будуть стосуватися діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в торгово-розважальних центрах.

У Міністерстві охорони здоров'я пропонують повністю заборонити масові заходи, роботу спорт-комплексів та басейнів.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Україні Віктор Ляшко.

"Ми хочемо запропонувати уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України. Вони будуть стосуватися обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в торгово-розважальних центрах", - сказав Ляшко.

За його словами, МОЗ також пропонує:

в торгово-розважальних центрах дозволити працювати лише магазинам;

заборонити проведення всіх масових культурних заходів;

обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

заборонити роботу суб'єктів господарювання, які не дотримуються санітарних норм;

рекомендувати ввести окремий час для обслуговування людей старше 60 років — з 10:00 до 12:00;

встановити обмеження в червоній зоні. Раніше дозволялося визначати перелік обмежень спільно з місцевою владою. Пропонується встановити новий показник: якщо позитивний результат тестування на коронавірус перевищує 20% всіх протестованих - застосувати весь перелік обмежень.

Нагадаємо, в Україні не розглядають можливості впровадження повторного повного локдауну, оскільки це вкрай негативно вдарить по економіці. Проте розглядається варіант впровадження нової карантинної зони – крім червоної, помаранчевої, жовтої і зеленої може з'явитися ще умовно названа чорна.

Позавчора ЗМІ заявили, що уряд розглядає варіант введення карантину вихідного дня - з вечора п'ятниці до ранку понеділка. Він передбачає закриття фудкортів, ресторанів, окрім роботи на виніс.

Відповідно до останнього зонування, майже вся країна - у помаранчевій і червоній зонах, у жовтій залишилася лише частина Херсонської області. До помаранчевої зони належать 489 територіально-адміністративних одиниць (зокрема 13 обласних центрів). Це на 52 одиниці більше, ніж було до того.

Упродовж 4 листопада в Україні зафіксовано рекордні 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 369 дітей і 514 медпрацівників. Також зафіксовано найбільше за добу число одужань від ковіду - 8 378.