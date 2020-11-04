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Від коронавірусу помер головний лікар Збаразького центру первинної медико-санітарної допомоги

Це десята смерть медика від ускладнень COVID-19 на Тернопільщині.

Від коронавірусу помер головний лікар Збаразького центру первинної медико-санітарної допомоги
Фото: facebook.com/UOZTODA

4 листопада пішов з життя генеральний директор - головний лікар КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Валерій Домбик. Йому було 58 років.

Про це інформує управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації.

Зазначається, що це десята смерть медика від ускладнень COVID-19 в області.

Нагадаємо, на початку жовтня помер 51-річний лікар з Почаєва Іван Венжинович, який лікував хворих на коронавірус. Фото з його обличчям розміщені по всій Україні з підписом “Дякуємо за життя”. Тест Венжиновича на коронавірус виявився негативним.

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