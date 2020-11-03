Депутатка від "Слуги народу" Ясько захворіла на коронавірус

Усіх з ким контактувала останні дні Ясько проінформувала та попросила бути в самоізоляції.

Народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету з міжнародної політики і міжпарламентської співпраці Єлизавета Ясько отримала позитивний тест на коронавірус.

Про це вона повідомила в Facebook.

"На жаль, тест на ковід позитивний. Тиждень політичний ще той. І хотілось б бути в стінах парламенту. Але сьогодні отримала позитивний результат тесту. Усіх з ким контактувала останні дні проінформувала та попросила бути в самоізоляції при можливості та використовувати всі засоби безпеки", - повідомила вона.

Сьогодні стало відомо, що Голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") отримав позитивний тест на коронавірус.

Раніше повідомляли, що понад 60 нардепів та працівників Ради вже захворіли на ковід.

Наприкінці вересня через спалах коронавірусу у Верховній Раді було вирішено скасувати пленарні засідання до 20 жовтня.

Протягом кількох днів ковід виявили у 10 нардепів та представників апарату. Так, на коронавірус захворіла керівниця партії "Голос" Кіра Рудик. 29 вересня про позитивний тест на ковід повідомили також п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко та нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк.